ريال مدريد يتخلص من لاعبين لضم الصفقة المنتظرة

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رفض الإستسلام في الحصول على خدمات نجم توتنهام الإنجليزي، بعدما قدمًا عرضًا جديدًا للسبيرز لحسم الصفقة لصالحه في الانتقالات الشتوية القادمة.









وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن ريال مدريد قدم عرضًا جديدًا إلى توتنهام بالحصول على خدمات صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، مقابل حصول السبيرز على الثنائي إيسكو، وماريانو دياز كجزء من صفقة إريكسن المنتظرة في الميركاتو الشتوي.









وأصبح الدنماركي إيركسن صانع ألعاب السبيرز محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، ويأتي على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب الصراع الشرع من جانب الميرنجي والذي يعد المرشح الأقرب للحصول على خدمات اللاعب.









ويبدو أن النادي الإنجليزي سيرضخ لمتطلبات العملاق الإسباني في الانتقالات الشتوية القادمة، ليستفيد السبيرز ماديًا كما يحصل على لاعبين من الطراز الرفيع لتعويض رحيل إريكسن، بدلاً من رحيله مجانًا في الانتقالات الصيفية القادمة، عقب نهاية عقدة مع النادي.









وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أكدت في تقرير سابق لها، أن مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز، وضع شرطًا في الميركاتو الشتوي قبل التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق، يتمثل في التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يتم الاعتماد عليهم من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، وذلك لتقليل التكلفة الكبيرة على خزينة النادي.









ويعد ماريانو دياز خارج حسابات زيدان في الموسم الحالي، بينما لا يزال إيسكو إثبات قدراته للأسطورة الفرنسية من أجل الحصول على مكان داخل أروقة النادي المدريدي هذا الموسم.









وحقق الميرنجي فوزه الأول في بطولته القارية المفضلة، بعد فوزه الصعب على نظيره جلطة سراي التركي، بهدف نظيف للدولي الألماني توني كروس في الدقيقة الثامنة عشر من زمن المبارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطوة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.



