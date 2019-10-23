بورصة "البحرين" تصعد 0.04% بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأربعاء، علي إرتفاع ، حيث  صعد المؤشر العام لسوق البحريني بنحو 0.04 بالمائة، بالغاً مستوى 1525.90 نقطة، بربحية 0.60 بالمائة ،وجرت تداولات بحجم 1.8 مليون سهم، بسيولة قدرها 333.13 ألف دينار في تلك اللحظات.

ومن أكثر الأسهم الرابحين بتلك الأثناء، سهم زين البحرين 0.98 بالمائة، والبحرين الوطني 0.57 بالمائة ، فيما تراجع سهما جي اف اتش المالية وعقارات السيف بنحو 0.84 بالمائة، و0.99 بالمائة على التوالي.


وأنهت بورصة البحرين تعاملات أمس الثلاثاء، علي تراجع  تزامناً مع انخفاض قطاع البنوك، وقطاع الصناعة، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.09 بالمائة، بما يُوازي 1.34 نقطة، ليغلق عند 1525.30 نقطة، مقابل 1526.64 نقطة في جلسة أمس.

ووصلت كمية التداول إلى 1.23 مليون سهم، بسيولة بلغت 477.395 آلاف دينار ، وانخفض قطاعا البنوك والصناعة، بينما زاد قطاع الخدمات، فيما استقر قطاع الاستثمار.

وكانت الأسهم الأكثر هبوطاً هي شركة الإثمار القابضة، وجاء ثانياً سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ، على الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وجاء من بعده سهم بنك البحرين والكويت.

وكان السهم الأنشط من حيث حجم التداولات سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بعد تداول 300 ألف سهم.
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