بورصة "البحرين" تصعد 0.04% بالتعاملات الصباحية

إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأربعاء، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحريني بنحو 0.04 بالمائة، بالغاً مستوى 1525.90 نقطة، بربحية 0.60 بالمائة ، وجرت تداولات بحجم 1.8 مليون سهم، بسيولة قدرها 333.13 ألف دينار في تلك اللحظات.





ومن أكثر الأسهم الرابحين بتلك الأثناء، سهم زين البحرين 0.98 بالمائة، والبحرين الوطني 0.57 بالمائة ، فيما تراجع سهما جي اف اتش المالية وعقارات السيف بنحو 0.84 بالمائة، و0.99 بالمائة على التوالي.







