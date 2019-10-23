بورصة السعودية : مؤشر "تاسي" يهبط 0.29% في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنحو 0.29 بالمائة إلى مستوى 7850.25 نقطة ، وجرى التعامل على 571.146 مليون ريال، من خلال 28.064 مليون سهم 23.40 ألف صفقة ، وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 1.02 بالمائة، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59 بالمائة، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.43 بالمائة.





وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم عناية بنسبة 6.74 بالمائة، ونماء للكيماويات بنسبة 3.35 بالمائة، والأسماك بنسبة 2.91 بالمائة ، وفي المقابل انخفض سهم سبكيم العالمية بنسبة 3.06 بالمائة، وانخفض سهم الوطنية للتعليم بنحو 1.3 بالمائة، كما هبط سهم معادن بنسبة 1.76 بالمائة.



