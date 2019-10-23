أحوال الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2019 في مصر.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
سقوط أمطار على كوبري الجلاء
سقوط أمطار على كوبري الجلاء
الفجر - تصوير: بلال أحمد
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أحوال الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2019 في مصر.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار


كشفت "الأرصاد" عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 في مصر، وقالت "الأرصاد" في بيان الطقس اليوم، إن درجات الحرارة توصل انخفاضها على كافة الجمهورية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

سقوط أمطار غزيرة في الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2019 على كافة أنحاء مصر

وتابعت "الأرصاد" في بيانها عن طقس اليوم، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون، ويوجد فرصة لهطول أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتلة، وراتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتلة أيضًا، وارتفاح الموج يصل لـ 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-10-2019 في مدن ومحافظات مصر

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-10-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما نستعرض معكم جدول بدرجات حرارة اليوم:


المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2127
شبين الكوم1926
طنطا2026
دمنهور2125
الإسكندرية2225
بلطيم2225
مطروح1925
السلوم1724
سيوة1525
بورسعيد1924
دمياط1925
الزقازيق2126
الإسماعيلية2027
السويس2126
العريش1725
رفح1825
رأس سدر1826
نخل1224
نويبع2127
طابا2227
كاترين719
الطور1830
شرم الشيخ2333
الغردقة2034
مرسى علم2334
الفيوم2029
بني سويف2029
المنيا2029
أسيوط2029
سوهاج2131
قنا2132
الأقصر2332
أسوان2334
أبو سمبل2433
الوادي الجديد2430
شلاتين2434
أبو رماد2533
حلايب2333
رأس حدربة2432

بيان الأرصاد عن أحوال الطقس اليوم الاربعاء 23-10-2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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