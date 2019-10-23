أحوال الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2019 في مصر.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

أحوال الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2019 في مصر.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار









كشفت "الأرصاد" عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 في مصر، وقالت "الأرصاد" في بيان الطقس اليوم ، إن درجات الحرارة توصل انخفاضها على كافة الجمهورية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





سقوط أمطار غزيرة في الطقس اليوم الأربعاء 23-10-2019 على كافة أنحاء مصر





وتابعت "الأرصاد" في بيانها عن طقس اليوم ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون، ويوجد فرصة لهطول أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعن حالة البحر المتوسط تكون معتلة، وراتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتلة أيضًا، وارتفاح الموج يصل لـ 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-10-2019 في مدن ومحافظات مصر





وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-10-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما نستعرض معكم جدول بدرجات حرارة اليوم :









المدينة الصغرى العظمى القاهرة 21 27 شبين الكوم 19 26 طنطا 20 26 دمنهور 21 25 الإسكندرية 22 25 بلطيم 22 25 مطروح 19 25 السلوم 17 24 سيوة 15 25 بورسعيد 19 24 دمياط 19 25 الزقازيق 21 26 الإسماعيلية 20 27 السويس 21 26 العريش 17 25 رفح 18 25 رأس سدر 18 26 نخل 12 24 نويبع 21 27 طابا 22 27 كاترين 7 19 الطور 18 30 شرم الشيخ 23 33 الغردقة 20 34 مرسى علم 23 34 الفيوم 20 29 بني سويف 20 29 المنيا 20 29 أسيوط 20 29 سوهاج 21 31 قنا 21 32 الأقصر 23 32 أسوان 23 34 أبو سمبل 24 33 الوادي الجديد 24 30 شلاتين 24 34 أبو رماد 25 33 حلايب 23 33 رأس حدربة 24 32