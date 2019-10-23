المظاهرات اللبنانية.. سقوط جرحى أثناء تدخل الجيش لفتح الطرق العامة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
وكالات
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أعلنت الوكالة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة متظاهرين اثنين أثناء تدخل الجيش اللبناني لفتح طريق جنوب بيروت، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

ووفقا لمصادر إعلامية لبنانية، بدأ الجيش عملية واسعة لفتح الطرقات، وسط دعوات لإضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.

 

وقد أعلن الجيش اللبناني، فتح طرق بالقوة في منطقة نهر الكلب شمال بيروت.

 

ودعا الجيش اللبناني في بيان بعدم سد الطرقات، ومحاولات قوى الأمن الثلاثاء فتح بعضها، لا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت، ولا تزال عشرات الطرق في طول البلاد وعرضها مقطوعة.

 

واحتشد المتظاهرون اللبنانيين كافة للمشاركة في الإضراب العام، اليوم الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، في محاولة للضغط على رموز السلطة في البلاد من أجل الرحيل.

 

وواصل المحتجون اعتصامهم في الساحات العامة والشوارع الرئيسية في عدد من المدن الكبرى، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصور في جنوبها، رافضين مقترحات الحكومة الإصلاحية.

 

ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف سياسية بكل السبل تخفف حدتها واحتواء تصاعدها، وذلك من خلال تقلل الضوء عليها عبر وسائل الإعلام المحلية، التي فتحت موجات مباشرة على مدار الساعة لتغطيتها.

 

وذكرت مصادر لبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع. كما أكد إعلاميون لبنانيون إجراء اتصالات رئاسية معهم للغرض ذاته.

 

 

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