لعنة برشلونة تقضي على نيمار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
نيمار
نيمار
حسام مجدي
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يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من المصاعب بل وقضت عليه لعنة ناديه القديم برشلونة منذ انضمامه إلى نادي باريس.


‏ومنذ أن رحل نيمار إلى باريس بكسر عقده مع البارسا عام 2017 بمبلغ 222 مليون يورو، غاب تحديدا عن نصف عدد مباريات باريس سان جيرمان، بسبب إصابات او إيقاف.


بل ولم يشارك نيمار أيضا في أي مباراة رسمية مع منتخب البرازيل في موسم 2019 بسبب كثرة إصاباته وغيابه عن الملاعب لفترة طويله.


وكان نادي برشلونة قد حاول إعادة نيمار إلى الفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن تراجع النادي بعد ذلك عن هذا القرار بسبب مطالب نادي باريس سان جيرمان المادية المبالغ فيها.


وقد شارك نيمار دا سيلفا في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

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