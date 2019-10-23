جلسة المستهل : تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.87% ليصل معبداية التعاملات الي14078 نقطة بضغط مبيعات المصريين .


 مؤشرات البورصة المصرية 

وهوي مؤشر  البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 14078 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل مستوى 534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1411 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الثلاثاء 22-10-2019

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية،تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين في الأداء  وخسررأس المال السوقى بقيمة 944 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 714.632 مليار جنيه و صعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند عند مستوى 475 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مقيدة بالبورصة المصرية 192.1 مليون ورقة مالية بقيمة 660 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة ، وإستحوذ  المصريين علي نسبة  78.62% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.53%، والعرب على 4.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.42%.

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