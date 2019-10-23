جلسة المستهل : تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.87% ليصل معبداية التعاملات الي14078 نقطة بضغط مبيعات المصريين .

مؤشرات البورصة المصرية

وهوي مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 14078 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل مستوى 534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1411 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الثلاثاء 22-10-2019

صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند عند مستوى 475 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية،تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين في الأداء وخسررأس المال السوقى بقيمة 944 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 714.632 مليار جنيه و صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند عند مستوى 475 نقطة.