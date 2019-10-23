عاجل.. تعرف على حالة الطقس الآن في القاهرة والجيزة (صور)

استقر حالة الطقس في عدد من مناطق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ ضربت عددًا من المحافظات، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة خاصة في القاهرة والجيزة.

أخبار الطقس الآن.. استقرار حالة الجو في منطقتي الدقي والعجوزة

رصدت عدسة "الفجر" الأحوال الجوية في منطقتي الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة، بالتزامن مع استقرار حالة الطقس، بعد أمطار غزيرة ضربت المنطقتين منذ مساء أمس حتى الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم.





اخبار طقس اليوم.. تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قد أصدر قرارًا عاجلًا، مساء أمس، بتعطيل الدراسة اليوم في جميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسوء الأحوال الجوية.





اخبار الطقس اليوم.. احتمالية سقوط أمطار غزيرة اليوم

وأوضح بيان رئاسة الوزراء، أن ذلك جاء بناءً على تقارير تلقاها "مدبولي" من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.



