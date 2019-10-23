عاجل.. تعرف على حالة الطقس الآن في القاهرة والجيزة (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
حالة الطقس اليوم في القاهرة والجيزة
حالة الطقس اليوم في القاهرة والجيزة
بلال أحمد
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استقر حالة الطقس في عدد من مناطق القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ ضربت عددًا من المحافظات، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة خاصة في القاهرة والجيزة.

أخبار الطقس الآن.. استقرار حالة الجو في منطقتي الدقي والعجوزة
رصدت عدسة "الفجر" الأحوال الجوية في منطقتي الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة، بالتزامن مع استقرار حالة الطقس، بعد أمطار غزيرة ضربت المنطقتين منذ مساء أمس حتى الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم.

اخبار طقس اليوم.. تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قد أصدر قرارًا عاجلًا، مساء أمس، بتعطيل الدراسة اليوم في جميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسوء الأحوال الجوية.

اخبار الطقس اليوم.. احتمالية سقوط أمطار غزيرة اليوم
وأوضح بيان رئاسة الوزراء، أن ذلك جاء بناءً على تقارير تلقاها "مدبولي" من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

أهم أخبار درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم في مصر
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن المناطق التي تغمرها الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 23/12/2019، معلنة أن الأمطار تصل لـ السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتى حلايب وشلاتين

أخبار درجات الحرارة.. انخفاض درجات الحرارة تدريجيا
وتقل الحرارة بشكل تدريجي على مدار اليوم، ويسود البلاد طقس لطيف في ساعات النهار متقلب في ساعات الليل، بجانب تعرض الطرق لشبورة كثيفة تُعيق الرؤية.

أبرز أخبار الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين: تعرض البلاد لـ السيول والأمطار الرعدية
وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تعرض البلاد للسيول وتكون الأمطار ورعدية أحيانا في عدة مناطق.

أهم أخبار الطقس الآن.. درجات الحرارة اليوم في مصر
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مدن ومحافظات مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 21 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 20 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 25
بلطيم 22 25
مطروح 19 25
السلوم 17 24
سيوة 15 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 25
الزقازيق 21 26
الإسماعيلية 20 27
السويس 21 26
العريش 17 25
رفح 18 25
رأس سدر 18 26
نخل 12 24
نويبع 21 27
طابا 22 27
كاترين 07 19
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 20 34
مرسى علم 23 34
الفيوم 20 29
بني سويف 20 29
المنيا 20 29
أسيوط 20 29
سوهاج 21 31
قنا 21 32
الأقصر 23 32
أسوان 23 34
أبوسمبل 24 33
الوادي الجديد 24 30
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 32

أخبار عاجلة لـ طقس اليوم.. سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
من جهته، أفاد مركز التنبؤ بالفيضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن طقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر بأن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وأن مناطق متفرقة تتعرض بالسواحل الشمالية تتعرض لسقوط الأمطار اليوم وتصل شدتها لـ 15 مم على السواحل الشمالية.

طقس اليوم.. انخفاض شدة الأمطار في محافظات وجه بحري وسيناء
وتقل شدة الأمطار على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس والقاهرة، وفقا للخريطة التفصيلية التالية التي تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.

أهم أخبار الطقس.. أمطار غزيرة تضرب مصر
كما أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، وصول شدة الأمطار غدا الخميس إلى 25 مم على السواحل الشمالية والدلتا.

أخبار الطقس اليوم.. انخفاض معدل الأمطار في القاهرة
وأوضح  أن الأمطار تقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين وقد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد.
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