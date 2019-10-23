صباحك زمان| رجعت الشتوية بصوت فيروز استمتع بها في هذه الأجواء

أمطار غزيرة وهواء منعش للقلب، أجواء تفيد بقدوم فصل الشتاء؛ لذلك أفضل شيء تبدأ به يومك هو فنجان قهوة ساخن يملئ قلبك بالدفئ ويعطيك جرعة من الحيوية ، مع صوت جارة القمر قيصرة السماء السيدة فيروز.



فصل الشتاء الرائع يأتي دائمًا محملًا بالذكريات، لذلك رشحنا لك اليوم واحدة من أجمل أغاني الشتاء والتي تحمل كثير من الذكريات.



صباحك زمان هي سلسلة نأتي بها إليكم في صباح كل يوم، بأغنية أو عمل إذاعي من زمان لتبدأ يومك بحيوية ونشاط وتستعيد ذكريات زمن الفن الجميل.





كلمات أغنية رجعت الشتوية لجارة القمر فيروز



جائت أغنية رجعت الشتوية عام ١٩٧٣، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني.



وتقول كلماتها:



رجعت الشتوية



ضل افتكر فيي

ضل افتكر فيي



رجعت الشتوية





يا حبيبي الهوى مشاوير

وقصص الهوي مثل العصافير



لا تحزن يا حبيبي

إذا طارت العصافير



وغنية ..



منسية ع دراج السهرية



رجعت الشتوية



ضل افتكر فيي

ضل افتكر فيي

رجعت الشتوية.





لقطات من حياة فيروز



فيروز أو جارة القمر أو صوت السماء ، كما لقبا تلك المطربة اللبنانية واسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد، واحدة من أشهر مطربات الوطن العربي لما قدمته من أغنيات رائعة ذات طابع مختلف، مليء بالطرب والألحان العذبة مع صوتها الفريد.



قدمت فيروز خلال رحلتها الفنية أكثر من ٨٠٠ أغنية ، إلا أن أغلبهم وأكثرهم شهرة كانوا من ألحان الأخوين رحباني، عاصي رحباني ومنصور رحباني ، وهما اثنين من عظماء الموسيقى العربية، وتزوج عاصي الرحباني من فيروز.



أنجبت فيروز من زوجها الموسيقار الراحل عاصي الرحباني ، ابنها زياد الرحباني والذي ورث من عائلته الفنية نفس الموهبة.



أخذ زياد لونًا خاص به من الموسيقى والتلحين، فتميز بالموسيقى الحديثة والتمثيليات السياسية الناقدة للوضع السياسي اللبناني ، وكان يعالج ويطرح المواضيع من خلال أعمال فنية ساخرة.



