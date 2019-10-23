نوير يوجه رسالة خفية لحارس برشلونة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
نوير وتير شتيجن
نوير وتير شتيجن
حسام مجدي
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قام الألماني مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا بتوجيه رسالة خفيه إلى مواطنه ماركو تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني.


وكان هناك أزمة مؤخرا داخل منتخب ألمانيا بسبب إعتراض تير شتيجن على عدم مشاركته بشكل أساسي مع المنتخب وإطلاقه للعديد من التصريحات النارية.


وقام نوير بتوجيه رسالة غامضة إلى تير شتيجن خلال إحدى تصريحاته الصحفية عقب مباراة بايرن ميونخ.


وقال مانويل نوير في تصريحات صحفية: "لقد كنت دائمًا قادرًا على الدفاع عن وضعي كرقم 1 في المنتخب".


وسيلعب منتخب ألمانيا أقرب مباراة له يوم 16 نوفمبر القادم ضد منتخب بيلاروسيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.


ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.

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