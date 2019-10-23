صحيفة: البيت الأبيض قد يبدأ محادثاته مع الاتحاد الأوروبي بدلا من فرض التعريفات

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين منذ فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على السلع الأوروبية، بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار لتوفير دعم غير قانوني لشركة إيرباص.

في منتصف نوفمبر،

من المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب ما إذا كان سيفرض رسومًا إضافية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي.