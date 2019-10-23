"بوتين": أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة في النمو الاقتصادي العالمي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:50 ص
بوتين
بوتين
رقية جمال
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إننا حددنا اتجاهات العمل المشترك مع إفريقيا، مشددًا على أن العلاقات الروسية الإفريقية سجلت تحسنًا ملموسًا مؤخرًا.
وأضاف "بوتين"، خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا – أفريقيا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة في النمو الاقتصادي العالمي، موضحًا أن روسيا لها شركاء جيدون في أفريقيا وأرقام التعاون الاقتصادي مازالت منخفضة.

وشدد الرئيس الروسي، على أن روسيا تساهم في بناء أكثر من مفاعل في أفريقيا لتوليد الطاقة وخاصة محطة الضبعة النووية في مصر، مشيرًا إلى أن روسيا قامت ببناء أكثر من 800 مؤسسة علمية في أفريقيا، وتقدم منحًا للطلاب الأفارقة.

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مصر المؤخر العلاقات المصرية الروسية السيسي افريقيا

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