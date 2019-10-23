عاجل.. الأهلي يصدم سليماني كوليبالي بالشطب النهائي

أعلن حلمي عبد الرازق المستشار القانوني بالنادي الأهلي أن الإيفواري سليماني كوليبالي قد يتعرض لعقوبة الشطب أو الإيقاف بعد هروبه من القلعة الحمراء في عام 2017 وعدم دفع الغرامة الموقعة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقدرة بمليون ونصف دولار.

وأوضح مستشار الأهلي في تصريحات إذاعية أن إدارة النجم الساحلي لم تحل الأزمة بالاتفاق مع القلعة الحمراء بشأن كوليبالس مشيرًا إلى أن الشطب أو الإيقاف النهائي بجانب وجود عقوبات أخرى لأنه لم يلتزم بتنفيذ العقوبة الموقع عليه من فيفا في شهر سبتمبر الماضي.

وقال عبد الرازق: "الأزمة بين الأهلي والنجم وصلت إلى طريق مسدود لأن النجم كان يريد أن الغرامة بالعملة التونسية ورفضنا، وطلبنا ضمان بنكي نحصل عليه ورفض أيضًا".