تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام سلافيا براج

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً على فريق سلافيا براج، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.









يدخل برشلونة اللقاء وعينه على الثلاثة نقاط لتحقيق الانتصار للانفراد بصدارة المجموعة على آمل تعثر بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان في نفس الجولة.









وتستعرض صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن الدفاع: ألبا ـ لينجليه ـ بيكيه ـ سيميدو الوسط: دي يونج ـ بوسكيتس ـ آرثر الهجوم: ميسي ـ سواريز ـ جريزمان



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع بوروسيا دورتموند فيما يأتي الانتر بالمركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس نقاط فريق سلافيا براج.



