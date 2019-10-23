افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بـ"The Irishman"

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن اختيار فيلم "The Irishman" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى، ليكون فيلم افتتاح الدورة "41" التى تقام خلال الفترة من العشرين حتى التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية.





يذكر أن أحداث الفيلم مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم "آل باتشينو، وجو بيشى، وروبرت دى نيرو" الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.





وحول سبب اختيار فيلم "The Irishman" للافتتاح، قال محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم يعد تجربة سينمائية متكاملة يزينها أداء تمثيلى من أهم ممثلى العالم، معربا عن شعوره بالفخر لافتتاح الدورة "41" لمهرجان القاهرة بهذه التحفة الفنية الملحمية التى صاغها أحد أعظم صناع السينما عبر تاريخها.





وأوضح أن المهرجان سينظم عرضًا ثانيا فى اليوم التالى للافتتاح، يتيح من خلاله فرصة ثانية لجمهور القاهرة "المتحمس" لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، قبل بدء عرضه لاحقًا على شبكة "نتفليكس"، متوقعا أن يحظى الفيلم بإعجاب جمهور المهرجان.





يشار إلى أن الفيلم الذى يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، ينتظر عرضه محبو السينما فى كل مكان حول العالم، وهو مشروع قضى مارتن سكورسيزى وقتًا طويلًا فى التحضير له، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهى الحكاية التى تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا فى التاريخ الأمريكى المعاصر، وهى اختفاء الزعيم النقابى الأسطورى جيمى هوفا "آل باتشينو"، مع تعمق فى العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذى يجسده روبرت دى نيرو، وهو "قاتل محترف" محتال، عمل جوار أخطر الرجال فى القرن العشرين.





أما النجم جو بيشى، فيلعب دور زعيم العصابة، بجانب مجموعة طاقم تمثيل من النجوم تضم: هارفى كيتل، وراى رومانو، وبوبى كانافال، وآنا باكين ، وستيفن جراهام.





الفيلم يعرض ضمن برنامج الدورة" 41" لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى يضم حوالى 150 فيلمًا من 63 دولة، من أحدث وأفضل إنتاجات العام، وهو ما دفع المهرجان لمضاعفة عروض: السجادة الحمراء "جالا" هذا العام لتكون 14 فيلما.



