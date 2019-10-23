"السيسي": نقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع دول أفريقيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، على حفاوة الاستقبال، ونقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع دول أفريقيا بتدشين هذا المنتدي كمنصة لعرض الفرص الاستثمارية بإفريقيا.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا – أفريقيا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم نحو السلام والتقدم والتنمية، وتحتم علينا الاستفادة من التجاربة الناجحة وعلى راسها التجربة الروسية، للتوصل لنتائج تسهم في تعزيز قدرات وإمكانيات الدول الإفريقية.

وتابع، أن شباب القارة الإفريقية يشكلون قرابة 65 % من سكانها مما يؤكد ضرورة توفير فرص العمل لهم، مشددًا على أن القارة الإفريقية باتت مقصدًا للشركاء الدوليين.

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مصر عبد الفتاح السيسي شركاء دوليين بوتين العلاقات المصرية الروسية

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