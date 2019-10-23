أهداف وملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (1-0) في كأس ليبرتادوريس (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
بوكا جونيورز وريفر بليت
بوكا جونيورز وريفر بليت
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أهداف وملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (1-0) في كأس ليبرتادوريس

شهدت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت أحداث مثيرة منذ بدايتها، حيث تأخر موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، حيث ألقى جماهير بوكا جونيورز أوراق الاحتفالية على أرض الملعب لحظة دخول اللاعبين، مما تسبب في تراكمها وتعطيل المباراة  10 دقائق، وفيما يلي نستعرض معكم أهداف وملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت.


فاز فريق بوكا جونيورز اليوم الأربعاء بهدف نظيف ضد ريفر بليت في مباراة إياب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2019، وبالرغم من فوز بوكا جونيورز في المباراة، إلا أنه خرج من البطولة ليتأهل ريفر بليلت لنهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس نسخة 2019، لأنه في مباراة الذهاب فاز ريفر بليلت على بوكا جونيورز بهدفين دون رد.

وأقيمت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب استاد لبوكا "لابومبونيرا"، وينتظر ريفر بليت (حامل لقب) الموسم الماضي، الفائز من مباراة فلامينجو وجريميو في المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم، حيث سيتواجه الفريقان البرازيليان غدًا الخميس في الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أهداف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

أحرز جان هورتادو لاعب بوكا جونيورز في الدقيقة 80 الهدف الوحيد في المباراة، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها زاراتو من الجهة اليمنى لترتد لجان هورتادو ويسددها في شباك ريفر بليت الخالية.


ملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت وتشكيل الفريقين

تألق الحارس الدولي الأرجنتيني آرماني مع ريفر بليت، حيث تصدى ببراعة لتسديدات لاعبي بوكا جونيورز، ليضيع عليهم ثلاثة أهداف محققة.

تشيكل بوكا جونيورز
بدأ بوكا جونيورز المباراة بكل من من أندرادا وماس وإزكويردوز ولوبيز وبوفاريني وألميندرا وماركوني وماك أليسترو وكارلوس تيفيز وسالفيو وأبيلا.

تشيكل ريفر بليت
بدأ ريفر بليت المباراة بكل من آرامني وكاسكو وبينولا ومارتينيز كوارتا ومونتيل وبيريز ودي لا كروز آركوسا  بالاسيوس وفيرنانديز وبوري وسواريز.

كواليس مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في دور الذهاب

وجاء تأهل ريفر بليت إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بفضل الفوز الذي حققه على بوكا جونيورز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب المونيمونتال يوم 2 أكتوبر الجاري.


أهداف وملخص مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (1-0) في كأس ليبرتادوريس

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