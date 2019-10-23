بسبب السيول.. انقلاب جرار قطار في السويس ووقوع مصابين
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
أبوبكر عبد المعز
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أصيب 7 عمال بالسكة الحديد صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب جرار من على شريط السكة الحديد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام للعلاج.
وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطارا بانقلاب جرار سكة حديد في المسافة بين عجرود وعُبيد.
وتبين أن الجرار رقم 3451 خرج في رحلة استكشافية لمسح خط سكة حديد السويس - القاهرة كإجراء يومي متبع قبل سفر قطار الركاب من السويس للقاهرة، وكان يستقله 9 أشخاص بينهم سائق الجرار ومساعده وملاحظ الخط وملاحظ بلوك عُبيد وملاحظ بلوك عجرود و4 عمال.
وانقلب الجرار في أحد المنحنيات بشريط السكة الحديد، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث، المخلفات والروبة والحجارة التي جرفتها مياه السيل وأعاقت سير الجرار على القضبان.
وتمكن رجال الدفاع المدني من إخراج الموظفين والعمال المصابين من داخل الجرار.
وكانت محافظة السويس شهدت أمس أمطارا غزيرة وسيولا على طريق السويس القاهرة وتسبب ذلك في تكون بؤرتين مياه نتج عنها وقف الحركة المرورية بالطريق.
وتبين أن الجرار رقم 3451 خرج في رحلة استكشافية لمسح خط سكة حديد السويس - القاهرة كإجراء يومي متبع قبل سفر قطار الركاب من السويس للقاهرة، وكان يستقله 9 أشخاص بينهم سائق الجرار ومساعده وملاحظ الخط وملاحظ بلوك عُبيد وملاحظ بلوك عجرود و4 عمال.
وانقلب الجرار في أحد المنحنيات بشريط السكة الحديد، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث، المخلفات والروبة والحجارة التي جرفتها مياه السيل وأعاقت سير الجرار على القضبان.
وتمكن رجال الدفاع المدني من إخراج الموظفين والعمال المصابين من داخل الجرار.
وكانت محافظة السويس شهدت أمس أمطارا غزيرة وسيولا على طريق السويس القاهرة وتسبب ذلك في تكون بؤرتين مياه نتج عنها وقف الحركة المرورية بالطريق.
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