بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الادارات لتكثيف الاستعدادات ورفع الاستعدادات للدرجة القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتجنب مخاطر السيول والامطار.

وشدد رئيس منية النصر على تنفيذ الخطط الموضوعة لأعمال صيانة أسلاك الكهرباء والعوازل والكشافات واعمدة الإنارة والتنسيق مع هندسة الكهرباء في هذا الشأن.

ووجه رئيس منية النصر بإزالة فروع الأشجار المائلة كما وجه لمدير الإدارة الهندسية بمتابعة حالات المباني الخطرة والآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.

كما وجه لإدارة الاشغالات بالتواجد بالشوارع على مدار الساعة لفتح الشوارع ومنع التكدس والاختناقات.

وشدد رئيس منية النصر على مدير النظافة بمتابعة وتكثيف أعمال جمع ورفع القمامة ومنع التراكمات وسحب تجمعات المياه ببعض المناطق والأماكن الحيوية والمداخل والطرق العامة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي منطقة المركز.

وكلف رئيس منية النصر بوجود غرفة عمليات رئاسة المركز وغرف العمليات الفرعية بالقرى لتلقى البلاغات وعرض تقرير بالحالة كل ساعة مع اليقظة التامة والاستعداد لمواجهة اي طوارئ.

يشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد الامطار الغزيرة المصحوبة برعد وبرق علي مدن وقرى محافظة الدقهلية، تزامنا مع انخفاض في درجات الحرارة وتغيرات فى حالة الطقس.
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
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