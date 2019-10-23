بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر

ووجه رئيس منية النصر بإزالة فروع الأشجار المائلة كما وجه لمدير الإدارة الهندسية بمتابعة حالات المباني الخطرة والآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.



كما وجه لإدارة الاشغالات بالتواجد بالشوارع على مدار الساعة لفتح الشوارع ومنع التكدس والاختناقات.



وشدد رئيس منية النصر على مدير النظافة بمتابعة وتكثيف أعمال جمع ورفع القمامة ومنع التراكمات وسحب تجمعات المياه ببعض المناطق والأماكن الحيوية والمداخل والطرق العامة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي منطقة المركز.



وكلف رئيس منية النصر بوجود غرفة عمليات رئاسة المركز وغرف العمليات الفرعية بالقرى لتلقى البلاغات وعرض تقرير بالحالة كل ساعة مع اليقظة التامة والاستعداد لمواجهة اي طوارئ.





يشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد الامطار الغزيرة المصحوبة برعد وبرق علي مدن وقرى محافظة الدقهلية، تزامنا مع انخفاض في درجات الحرارة وتغيرات فى حالة الطقس.

