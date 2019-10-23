مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
برشلونة وأتلتيكو مدريد
برشلونة وأتلتيكو مدريد
عبد الرحمن السيد
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يضع نادي برشلونة الرتوش الاخيرة لضم نجم أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق.


وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة اقترب من التعاقد مع سيرجيو كاميلو نجم أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن البرسا قد توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، يحصل من خلاله البلوجرانا على نجم أتلتيكو مدريد و4 لاعبين أخرين، بما في ذلك الثنائي راؤول خيمينيز و ساؤول.


وتابعت أنه بخلاف ثنائي الفريق الأول، سيكون هناك ثلاثة لاعبين منضمين إلى برشلونة من أكاديمية الروخيبلانكوس، وعلى رأسهم سيرجيو كاميلو نجم أتلتيكو مدريد .


وأضافت الصحيفة أن نجم أتلتيكو مدريد، قد ظهر للمرة الأولى رفقة الفريق الأول بالنادي خلال الموسم الحالي، تحت قيادة الأرجنتيني سيميوني، وذلك بعدما قد انضم إلى الفئات السنية الصغرى بالنادي منذ عام 2009، وأظهر كاميلو نجم أتلتيكو مدريد موهبته التهديفية ضد فريق ليفانتي، علمًا بأنه يمتاز بالسرعة والتحكم الجيد بالكرة .


وأنهت أن هذا الاتفاق المبرم بين زعيم إقليم كتالونيا ونادي العاصمة الإسبانية، هو التعاون الأول بين كلا الناديين بعد أزمة الفرنسي أنطوان جريزمان الأخيرة .

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الكلمات المفتاحية

كاميلو برشلونة الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

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