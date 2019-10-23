أزمة بين محمد صلاح ومدافع الأهلي في المنتخب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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رفض أحمد فتحي ظهير أيمن نادي الأهلي فكرة منح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حال الانضمام إلى معسكرات منتخب مصر.

 

وتمسك أحمد فتحي باعتبار أنه كابتن المنتخب رافضًا فكرة منح الشارة لمحمد صلاح بقرار من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

 

فيما يستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول اليوم في مواجهة جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعدما غاب أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للإصابة.

 

لن الألماني يورجن كلوب لمدير الفني لليفربول قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه جينك البلجيكي غدًأ الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

 

قائمة ليفربول لمباراة جينك البلجيكي

 

أليسون - فابينهو - فان دايك - فاليندوم - لوفرين - ميلنر - نابي كيتا - فيرمينيو - ساديو ماني - محمد صلاح - جوميز - أدريان - هيندرسون - أليكس أوكلاند تشامبرلين - لالانا - بري ويستر - روبيرتسون - أوريجي - كيليهير.

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