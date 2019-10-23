بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
الامطار
الامطار
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بخلاف مدينة نصر، كشفت الأرصاد الجوية عن المناطق التي أغرقتها الأمطار حتى الآن، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق 23/10/2019، حيث تعرضت مدينة نصر للسيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى غرق الشوارع بمياه الأمطار، وجاء هذا بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى الجمعة، مما أدى إلى قلق المواطنين من حالة الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد، وليست مدينة نصر وحدها التي شهدت الأمطار، بل شهدت محافظات عدة تساقط الأمطار عليها وانتشرت فرق الطوارئ، للسيطرة على الأمطار، من المناطق التي أغرقتها الأمطار حتى الآن ما يلي:

هطول الأمطار على الشرقية

شهدت مناطق عدة بمحافظة الشرقية هطول الامطار بكثافة، مما ادى لانقطاع الكهرباء على المنازل في العديد من القرى، وقام الاهالي بكسح مياة الامطار من على منازلهم.


سقوط الأمطار على البحيرة
الأمطار مازالت مستمرة على البحيرة حتى الآن مصحوبة ببرق ورعد، وانتشرت تجمعات مياه الأمطار في الشوارع، وتحرص الوحدات المحلية بالبحيرة على منع تراكمات المياه بالشوارع، ورفعها لتيسير حركة المواطنين.

الغربية تصل فيها الأمطار لـ"السيول

وصلت الأمطار في مناطق عدة بالغربية للسيول فجر الأربعاء ومازالت مستمرة ومصحوبة ببرق ورعد مما أدى لشعور المواطنين بالقلق والتسائل عن موعد تحسن حالة الطقس.

استمرار الأمطار على كوبري القبة 

استمرار سقوط الأمطار بكوبري القبة، مما أدى لإغلاق الشوارع بالمياه، وصعوبة سير السيارات وتعطل حركة المرور.


الأمطار تجتاح الاسكندرية اليوم الأربعاء
اجتاحت الأمطار محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء مصحوبة ببرق ورعد، وعلى الفور انتشرت سيارات الشفط في الشوارع وذلك لسحب المياه، ولكي يسير المواطنين في أمان.

ليست هذه المناطق وحدها التي تعرضت للأمطار اليوم الأربعاء ولكن هناك العديد من المحافظات منها مدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، التي حذرتها الارصاد الجوية من تعرضها للأمطار العزيرة والرعدية وتستمر موجة الامطار مستمرة حتى يوم الجمعة المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء في محافظات مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطول الامطار على كافة محافظات الجمهورية، وتمتد الامطار إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون الامطر غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والامطار التي أغرقت المحافظات كانت بسبب تغيرات في الكتل الهوائية.

بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)
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