في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
مـحــمد حســــــــــين
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وصل وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، لعقد لقاءات مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وبحسب ما ورد، سيناقش النظراء الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من سوريا والدور الذي سيلعبه العراق فيه.

يقوم رئيس البنتاجون، مارك إسبر، بزيارات غير رسمية لدول الشرق الأوسط منذ 18 أكتوبر.

وبحسب ما ورد سيحصل على تحديثات حول العمليات الحالية في المنطقة ومن ثم سيتوجه إلى وزارة حلف شمال الأطلسي في بروكسل حيث سيلتقي بنظرائه الأتراك ويناقش حملة هزيمة جماعة داعش الإرهابية.

وقال "إسبر"، في وقت سابق أن نحو 1000 جندي أمريكي، انسحبوا من سوريا بعد بدء الهجوم التركي هناك، سيتوجهون إلى غرب العراق.

وأضاف: "ما زلنا في المراحل الأولى من الانسحاب من شمال شرق سوريا. سيستغرق الأمر أسابيع، وليس أيام، ونحن ... من نواح عدة أيام فقط بعد الانسحاب. والهدف هو سحب جنودنا وإعادتهم في نهاية المطاف إلى الوطن".

وأوضح، أن الأسابيع اللازمة لمغادرة القوات الأمريكية لسوريا تركت الكثير من الوقت أمام واشنطن وبغداد للتوصل إلى تفاصيل الانسحاب من العراق.

وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة العراقية في 22 أكتوبر، إن القوات الأمريكية الموجودة الآن في سوريا لن يُسمح لها بالبقاء في غرب العراق.

في 21 أكتوبر، قال "إسبر"، إن فرقة صغيرة من القوات الأمريكية يمكن أن تبقى في سوريا لحماية حقول النفط ولكن الاقتراح لم يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة، وسط اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين واشنطن وأنقرة يهدف إلى وقف الهجوم العسكري التركي في سوريا والذي يستهدف المسلحين الأكراد المحليين، والذي انتهى قبل بضع ساعات.

وأعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرق سوريا قبل يومين فقط من بدء تركيا عملياتها العسكرية في المنطقة.

وكان هدف أنقرة المعلن هو إزالتها من الإرهابيين والمقاتلين الأكراد، الذين تصفهم أنقرة بأنهم إرهابيون. قال البيت الأبيض في ذلك الوقت، إنه "لن يدعم أو يشارك في" عملية تركيا.

بعد أسبوع، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه سيتم سحب 1000 جندي إضافي من الجزء الشمالي من سوريا حتى لا ينتهي الأمر بالجيش الأمريكي محاصرين بين الجيوش المتناحرة.

واجه الهجوم إدانة واسعة من جميع أنحاء العالم، حيث انتقدت دمشق ذلك باعتباره انتهاكًا لسيادتها ونشر قوات في شمال شرق الجمهورية العربية لمساعدة الأكراد على صد الهجوم.

وأعلنت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة ، فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب هذه الخطوة.

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