مصر والأردن تنفذان التدريب المشترك "العقبة -5"

وصلت إلى جمهورية مصر العربية، عناصر من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة فى فاعليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة - 5"، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.



يشارك فى أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث بدأت المرحلة الأولى بإصطفاف القوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الشقيقين.



وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتى تساهم فى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أى تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.



يأتى تدريب "العقبة -5" استكمالًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها مصر والأردن حيث يجرى تنفيذه سنويًا بالتبادل بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكرى والأمنى ويساهم فى إكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راقي من العمل الجماعى المشترك.



