وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور.

تأتي اجتماعات الأربعاء في وزارة الدفاع العراقية بعد يوم من إعلان الجيش العراقي أن القوات الأمريكية التي تغادر شمال شرق سوريا لا تملك تصريحًا بالبقاء في العراق.

يبدو أن البيان العراقي يتناقض مع إسبر، الذي قال إن جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا سوف تذهب إلى غرب العراق وأن الجيش سيواصل القيام بعمليات ضد جماعة الدولة الإسلامية لمنع تجددها في المنطقة.

ثم قال إسبير إنه يخطط للتحدث مع الزعماء العراقيين لوضع التفاصيل، مضيفًا أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإبقاء تلك القوات في العراق "بشكل غير منتظم".

في حديثه إلى الصحفيين المسافرين معه إلى الشرق الأوسط، لم يستبعد اسبر فكرة أن القوات الأمريكية ستقوم بمهام مكافحة الإرهاب من العراق إلى سوريا. لكنه قال إن هذه التفاصيل ستعمل مع مرور الوقت.

كانت تعليقاته هي الأولى التي حددت أين ستذهب القوات الأمريكية عند مغادرتهم سوريا على وجه الخصوص، وما يمكن أن تبدو عليه المعركة ضد داعش. وقال إسبير إنه تحدث إلى نظيره العراقي حول خطة نقل ما يقدر بنحو ألف جندي يغادرون سوريا إلى غرب العراق.

إلا أن بيان الجيش العراقي قال إن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا لديها تصريح لدخول المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، ومن ثم يتم نقلهم من هناك.

وقال "هذه القوات ليس لديها أي موافقة على البقاء في العراق." ولم يحدد البيان المهلة الزمنية المحددة لبقاء القوات هناك.

أمر الرئيس دونالد ترامب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في سوريا بالانسحاب بعد أن أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية أن قواته كانت على وشك غزو سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين.

في هذه الأثناء، واصلت القوات الأمريكية الانسحاب من شمال سوريا بعد غزو تركيا للمنطقة الحدودية. استمر ورود أنباء عن اشتباكات متقطعة بين المقاتلين المدعومين من تركيا والقوات الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر خمسة أيام والذي تم التوصل إليه يوم الخميس بين القادة الأمريكيين والأتراك. ينتهي وقف إطلاق النار ليلة الثلاثاء.

وقال اسبير إن القوات التي تدخل العراق ستقوم بمهمتين.

وأضاف: "أحدهما هو المساعدة في الدفاع عن العراق، والثاني هو القيام بمهمة معاكسة لداعش بينما ننتقل إلى الخطوات التالية.. يمكن أن تتغير الأمور من الآن وحتى متى أكملنا الانسحاب، لكن هذه هي خطة اللعبة الآن."

للولايات المتحدة حاليا أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق، بموجب اتفاق بين البلدين. سحبت الولايات المتحدة قواتها من العراق في عام 2011 عندما انتهت العمليات القتالية هناك، لكنها عادت بعد أن بدأت داعش في السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014.

ظل عدد القوات الأمريكية في العراق ضئيلًا بسبب الحساسيات السياسية في البلاد، بعد سنوات مما اعتبره بعض العراقيين احتلالًا أمريكيًا خلال الحرب التي بدأت عام 2003.
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الكلمات المفتاحية

لشرق الاوسط غزو تركيا جماعة الدولة الاسلامية العراق إسبر

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