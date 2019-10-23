مصر وبيلاروسيا تبحثان التعاون في الصناعات العسكرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
وزير الانتاج الحربي ونظيره البيلاروسي
وزير الانتاج الحربي ونظيره البيلاروسي
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي والوفد المرافق له بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر وذلك؛ لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وذلك بديوان عام الوزارة.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين علي تعميق التعاون المشترك، ويأتي هذا اللقاء عقب الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة بيلا روسيا في شهر يونيو الماضي والتي شهدت تنسيق وتعاون تام بين القيادتين كما تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات البيلاروسية فى المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية.

كما تم الإشارة إلي التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلا روسية في العديد من المجالات المدنية مثل التعاون بين شركة ماز وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع الشاحنات، كذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و(مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الزراعية، وكذا التعاون بين شركة امكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الثقيلة.

وأثناء اللقاء تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة والمقترحة في كافه المجالات وقد أشاد "جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوق الإفريقي والعربي، وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.

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