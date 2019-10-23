كاني ويست ينهي تسعة أشهر من الصمت على تويتر بتغريدة جديدة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
كاني ويست
كاني ويست
أحمد جمال أحمد
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بعد توقفه عن أي نشاط على حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر لمدة دامت لتسعة أشهر متواصلة، عاد مغني الراب الشهير كاني ويست للتغريد من جديد، بنشره تغريدة يعلن بها عن الموعد الرسمي لطرح ألبومها الجديد Jesus Is King.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية ما جاء بتغريدة كاني ويست التي كسرت تسعة أشهر من الصمت، والتي أعلن خلالها أن الألبوم سيطرح رسميا في يوم الجمعة المقبل نهاية الإسبوع الجاري.

وكتب كاني عبارتين فقط هما Jesus Is King، أكتوبر 25، في إشارة لتاريخ طرح الألبوم، وألحقهما بصورة البوستر الرسمي للألبوم الجديد.

وكانت آخر تغريدة نشرها كاني ويست على حسابه الخاص على موقع تويتر قبل تغريدة ألبومه الجديد Jesus Is King، تغريدة نشرها في الأول من يناير الماضي، تحدث خلالها عن اسباب تعلقه بإرتداء القبعة الخاصة بالحملة الترويجية الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان مغني الراب الشهير كاني ويست تحوله مؤخرا للديانة المسيحية دون الإشارة لأي ديانة كان يتبعها قبل ذلك، تمهيدا لطرحه لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يسوع ملك" أو Jesus Is King.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن كاني ويست أعلن عن ذلك عبر فيديو له تم بثه خلال أحد المؤتمرات الترويجية للحديث عن ألبومه الجديد، وقد عقد هذا المؤتمر بجامعة "هاورد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الأمر ليس بالجديد فيما يخص تحول كاني ويست للمسيحية، حيث أنه سبق له الظهور أكثر من مرة خلال قيامه بخدمات يوم الأحد الدينية بالكنيسة، بالإضافة لعنوان ألبومه الجديد الذي يؤكد ذلك.

كما سبق لأبناء كاني ويست وكيم كارداشيان خضوعهم جميعا لطقوس المعمودية بمدينة القدس، وبمسقط رأس كيم كارداشيان بدولة أرمينيا.

وقالت ديلي ميل، أن بداية التزام كاني ويست بخدمات الأحد للكنيسة، كان مع بداية العام الجاري، الذي وصفه كاني بعام الخلاص في الفيديو الذي بث بالمؤتمر.

وقبل هذا المؤتمر لم يسبق لكاني ويست تأكيد اعتناقه للمسيحية في أي مناسبة رسمية أو غير رسمية في تصريح رسمي.

وسيتضمن ألبوم ويست الجديد Jesus Is King، مجموعة من الأغاني المستوحاة من الكنيسة، وسيكون من ضمنها أغنية بعنوان Closed On Sunday، من كلماتها "مغلق يوم الأحد كمطاعم الدجاج"، في إشارة لمطعم بعينه معروف بالولايات المتحدة باسم Chick-Fil-A يغلق أبوابه كل يوم أحد لأسباب دينية.

ولم يفصح كاني ويست رغم ذلك خلال مؤتمره الترويجي بواشنطن عن الموعد الرسمي لطرح ألبوم Jesus Is King بالأسواق.

يذكر أن آخر ألبوم غنائي طرح لكاني ويست كان في عام 2018 بعنوان YE.

وسيكون ألبوم Jesus Is King، هو الألبوم التاسع لكاني ويست عبر مسيرته الفنية التي بدأت في عام 2004، بطرحه لأول ألبوماته الذي كان بعنوان The College Dropout.

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