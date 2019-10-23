تعرف على أبرز الأفلام السينمائية التي تشاهدها للاحتفال بالـ "هالوين"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تحتفل الولايات المتحدة في يوم 31 من شهر أكتوبر، كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.

وجمع الموقع الإلكتروني لمجلة "سيفنتين" قائمة بأبرز الأفلام السينمائية التي ينصح بمشاهدتها في ليلة الرعب الأشهر خلال العام.

وبدء الموقع قائمته بفيلم النجمة لوبيتا نيونجو الجديد، US، والذي تدور أحداثه حول عطلة لأسرة تنقلب لأحداث دامية بعد اكتشافهم لوجود مجموعة من الأشخاص المشابهين لهم الذين تم استنساخهم في عمليات أبحاث سرية.

ومن بعده ذكر الموقع فيلم Escape Room، الذي طرح خلال العام الجاري، وتدور أحداثه حول مجموعة من الغرباء يجدون أنفسهم في غرفة مليئة بالمكائد ويكافحون للنجاة بأنفسهم من الموت.

ومن بعده جاء بالقائمة فيلم الرعب الجديد "بت سيمتري"، الذي تدور أحداثه حول أسرة تنتقل للعيش بجانب منطقة عرفت بإحتوائه للسحر الأسود الذي يسهم في عودة الموتى للحياة من جديد، ولكن بعد أن تستحوذ عليهم الأرواح الشيطانية.

ثم فيلم Brightburn، الذي يتحدث عن ما قد يمكن أن يحدث، إذا ما كان أشهر بطل خارق في العالم جاء بنية الشر، وتحول لقاتل دون رحمة، وهو يمثل نسخة معاكسة لقصة "سوبرمان" ووصوله لكوكب الأرض.

ومن أفلام الرعب النفسي والدموي المميزة التي طرحت خلال العام الجاري، فيلم The Perfection، الذي تدور أحداثه حول فتاتين تحاولان الهرب من منزل لتدريب العزف الموسيقي، تعرضا خلاله منذ طفولتهن للاغتصاب بشكل دوري، حتى تخلصتا من رب المنزل بقتله بشكل وحشي.

ومن أبرز أفلام العرب التي طرحت في السنوات الأخيرة فيلم Hereditary، وهو فيلم عن عبدة الشيطان، تدور أحداثه حول عائلة تتأثر بالمراسم المحرمة التي كانت تقوم بها جدتهم، ويظهر ذلك بعد وفاتها، لتشاهد الأم وفاة أبناءها وزوجها بسبب ما قامت به والدتها الراحلة.

وقبل أيام قليلة من حلول موسم عيد القديسين لعام 2019 الجاري، قام موقع مجلة "هاربرز بازار" الإلكتروني بحصد أبرز أبرز الفنانين الذين أحتفل بعيد الهالوين في العام الماضي.

وكان من أبرز نجوم ونجمات هوليوود الذين شاركوا متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي كيفية احتفالاتهم بالهالوين، النجمة بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي، حيث ظهرا بإطلالة رياضية مستوحاة من الأولمبياد.

وهناك أيضا إطلالة النجم جون ليجيند وزوجته عارضة الأزياء السابقة كريسي تيجن، حيث ظهرا بإطلالة مقتبسة من الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا وزوجها، وعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، التي كانت إطلالتها أكثر بساطة تعتمد على دهان الوجه فقط، فقامت برسم اليقطين الشرير علة وجهها.

ومن الإطلالات المضحكة، إطلالة النجم جاستن تمبرليك وزوجته النجمة جيسكا بيل، اللذان ظهرا بإطلالة الجوكر وهارلي كوين، المستوحاة من مكعبات ليجو، ومن عائلة كارداشيان، اختارت كورتني كارداشيان اقتباس إطلالتها في الهالوين العام الماضي، من إطلالة المغنية الشابة إريانا جراندي.

أما كيم كارداشيان، فقد اختارت الاحتفال بالهالوين بإطلالة جريئة، بالبيكيني وأجنحة الملاكة، مستوحاة من إطلالات عارضات "فيكتوريا سيكريت".

وكذا شقيقتها الصغرى كايلي جينر، التي ظهرت بأكثر من إطلالة، كان منها إطلالة "فيكتوريات سيكريت"، وإطلالة أخرى ظهرت بها كدمية باربي داخل صندوق عرائس هداية.

وكان للنجمة ريس ويذرسبون ظهورا مميزا في احتفالات الهالوين العام الماضي، حين ظهرت بإطلالة مستوحاة من الموتى الأحياء وكان معها أفراد اسرتها.

ومن الإطلالات المميزة، التي اجتمع بها أبطال مسلسل "سترينجر ثينجز" الصغار، وكانت في غالبيتها مستوحاة من فيلم "ستار وورز"، ومن مسلسل "سترينجر ثينجز" نفسه.

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