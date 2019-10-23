عاجل.. سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
سقوط طائرة مسيرة - أرشيفية
سقوط طائرة مسيرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة، داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وذلك خلال عمليات روتينية للجيش الإسرائيلي على طول الحدود.

 

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا قال فيه: "قبل وقت قصير، خلال عمليات روتينية لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني".

 

ودفع "الجيش الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى المنطقة، للقيام بعمليات بحث في المكان"،  حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية.

 

وفي سياق متصل، سقطت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، داخل قطاع غزة، دون أن يتضح بعد سبب سقوطها.

 

وحقق الجيش الإسرائيلي، في ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت من قبل الفلسطينيين، أم سقطت نتيجة لخلل فيها.

 

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "لا يوجد مخاوف من تسرب معلومات"، وأنه يجري التحقيق في الحادث.

 

 وأشار إلى أن الطائرة "كانت تقوم بنشاط عملاني روتيني" في قطاع غزة.

 

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية إن "المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

 

وأضافت، إنه تم استهداف الطائرة المسيرة من قبل "المقاومة"، قبل دخولها في أجواء قطاع غزة وذلك بإطلاق النار عليها.

 

ولفتت إلى أن الاحتلال يستخدم هذا النوع من الطائرات من أجل جمع المعلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.

 


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