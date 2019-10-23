كيليان مبابي يقهر رقم "ميسي" التاريخي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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قهر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وراؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد الإسباني سابقًا وأصبح أصغر لاعب يسجل 15 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما وصل إلى 17 هدفًا خلال 27 مباراة بقميص باريس وموناكو في دوري الأبطال.

 

وأصبح كيليان مبابي أصغر بديل يسجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه للفوز 5- صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي عقب مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

 

ويملك كلوب بروج نقطتين من ثلاث مباريات خاضها في دور المجموعات وسيتوجه لباريس لخوض المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا في السادس من نوفمبر المقبل.

 

 

 

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ميسي كيليان مبابي دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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