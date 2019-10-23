الحكومة الإندونيسية تكشف النقاب عن المنافس الرئيسي للرئيس

كشف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو النقاب عن حكومته لولاية ثانية اليوم الاربعاء وأبقى الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي "سري مولياني اندراواتي" وزيرًا للمالية واستغل زعيم المعارضة في سعيه لدفع الاصلاحات.



وتم تعيين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "جيوجيك" للمشاركة في الدفع والمدفوعات والرئيس السابق لنادي انتر ميلان لكرة القدم في مجلس الوزراء لتأكيد التقارير السابقة.



وكان مجلس الوزراء يراقب عن كثب عدد من التكنوقراط، الذين من المرجح أن ينسجموا مع خطط ويدودو لتعزيز النمو والاستثمارز في النهاية، كان ما يقرب من نصف أعضاء حكومته البالغ عددهم 34 وزيرًا تكنوقراطيين بينما كان للوزراء الآخرين علاقات مع الأحزاب السياسية.



قال ويدودو بينما كان جالسًا على درجات القصر الذي يحيط به وزراءه: "أولا لا تكون فاسدًا، إنشاء نظام نظيف. ثانيًا؛ لا توجد رؤية ورسالة وزارية منفصلة، فقط رؤية ورسالة رئاسية".



وشهدت إندونيسيا الشهر الماضي أكبر مظاهرات طلابية منذ عقود تعارض مشاريع قوانين جديدة يقول منتقدون إنها تقوض مكافحة الفساد وتهدد الحقوق الأساسية.



واختار ويدودو وزير الصناعة السابق إيرلانجا هارتارتو ليرأس فريقه الاقتصادي، بينما أكد على إعادة تعيين إندراواتي وزيرًا للمالية، الذي عمل الآن في مختلف الإدارات.



وبعد اجتماعها مع ويدودو في القصر قبل يوم واحد، قالت إندراواتي إنها وافقت على ضمان دعم السياسات لأولويات الرئيس مثل تحسين الموارد البشرية، وخلق فرص العمل وتنفيذ الميزانيات الحكومية بشكل جيد.



وقال ويدودو أن برابو سوبيانتو، وهو جنرال سابق مثير للجدل وكان زعيمًا للمعارضة في ولاية ويدودو الأولى ومنافسه الوحيد في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، وسيخدم كوزير للدفاع.



وأضاف ويدودو: "إنه يعرف أكثر مني، في إشارة إلى برابو، الذي اعتاد أن يرأس القوات الخاصة في البلاد واتهمه نشطاء حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين".



إدراجه في مجلس الوزراء مثير للجدل لكثير من مؤيدي ويدودو كذلك. كان برابو قد رفض في البداية الاعتراف بالهزيمة في انتخابات أبريل، حيث ذهب إلى المحكمة الدستورية بحجة الاحتيال المنتظم وإساءة استخدام السلطة.



وكان المنافس الرئيسي لودودو في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما تحدى هذه النتيجة.



ولكن بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا ضده هذا العام، التقى ويدودو في عدد من المناسبات، بما في ذلك خلال جولة تم نشرها جيدًا معًا على نظام مترو الأنفاق الجديد في جاكرتا.



ومع دخوله الحكومة، يجب أن يحصل ويدودو الآن على دعم حوالي 74٪ من المقاعد في البرلمان، بما في ذلك حزب بيرابو جيريندرا.



ومن بين المناصب الاقتصادية المهمة الأخرى، عُيّن "أرفين تسريف"، الرئيس السابق لشركة صناعة الأسمدة الحكومية، وزيرًا للطاقة والموارد المعدنية. وتم تعيين إريك ثوهير، رجل الأعمال الملياردير الذي كان رئيسًا لشركة إنتر ميلان وأدار حملة إعادة انتخاب ويدودو، لمنصب وزير المؤسسات الحكومية.



واحتفظ حليف الرئيس "لوهت بانجيتان" حليف الرئيس لفترة طويلة، بدور وزير التنسيق للشؤون البحرية، الذي يشرف أيضًا على قطاع الموارد الطبيعية والاستثمار.



وقال باندجيتان الذي قاد تسارعًا لحظر تصدير خام النيكل هذا العام، أن ويدودو طلب منه أن يواصل توسيع معالجة المعادن وتحسين الاستثمار في البتروكيماويات وخفض "عدم الكفاءة" في شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

