جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
الفجر الرياضي
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسرار جديدة في فكرة تعاقد الأهلي مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي.
وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي صرف النظر عن كهربا بعد نصيحة كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لمواطنه رينيه فايلر المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء بعدم التعاقد معه لكثرة مشاكله داخل الفريق.
وقال مرتضى منصور: "الأهلي باع كهربا بالرخيص ومع رحيل إيناسيو عن تدريب أفيس أصبح اللاعب يبحث عن أي فريق لأن رينيه فايلر لن يضمه.. الزمالك خيره على اللاعب لكنه طماع والطمع عماه".
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