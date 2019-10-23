الكرملين: أمريكا تخلت عن الأكراد السوريين

أكد الكرملين، أن الأكراد سيكونون فريسة للجيش التركي إذا لم ينسحبوا من منطقة الحدو، حسبما ذكرت قناة العربية.

وكشف الكرملين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخلت عن الأكراد السوريين وتشجعهم على البقاء قرب الحدود والاشتباك مع الجيش التركي.

وقالت مصادر تركية، إن القوات الكردية السورية ستنسحب مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية مع تركيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وغادر الأكراد السوريين، المناطق الآمنة في البلاد، رغم أنهم يواصلون انتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتستأنف تركيا هجومها في شمال سوريا إذا لم تنسحب القوات الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، من المنطقة الحدودية الآمنة خلال 35 ساعة.

وأضاف "أوغلو"، في خطاب ألقاه في منتدى TRT World في أنقرة: "تستمر نيران المضايقات... وقمنا بالانتقام من حرائق المضايقات هذه. نلاحظ الآن أن عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية تبدأ في مغادرة المناطق التي نسيطر عليها الآن. لدينا 35 ساعة للمغادرة. إذا لم ينسحبوا، فستستأنف عمليتنا".

في 17 أكتوبر، أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا على وقف الهجوم التركي، الذي شن في 9 أكتوبر وأطلق عليه ربيع السلام، لمدة 120 ساعة لمغادرة وحدات حماية الشعب الكردية، المنطقة الواقعة داخل المنطقة الآمنة التي يبلغ طولها 18 ميلًا، والتي تنوي أنقرة السيطرة عليها من جانب واحد. ومع ذلك، فقد أبلغت كل من أنقرة والأكراد عن انتهاكات لوقف إطلاق النار.

تم اتخاذ القرار، بعد أسبوع من إطلاق أنقرة "عملية ربيع السلام" بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، معتبرًا أنها تهدف إلى تخليص حدودها الجنوبية من الميليشيات الكردية التي تعتبرها إرهابية. وواجهت العملية على الفور انتقادات من المجتمع الدولي، في حين وصفتها دمشق بأنها احتلال. ودعت روسيا، التي تدعم الحكومة السورية، تركيا إلى تجنب التصعيد.



