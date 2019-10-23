مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:52 ص
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة عن فكرة تعاقد الأهلي مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي.

 

 

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي صرف النظر عن كهربا بعد نصيحة كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك لمواطنه رينيه فايلر المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء بعدم التعاقد معه لكثرة مشاكله داخل الفريق.

 

 

وقال مرتضى: "الأهلي باع كهربا بالرخيص ومع رحيل إيناسيو عن تدريب أفيس أصبح اللاعب يبحث عن أي فريق لأن رينيه فايلر لن يضمه.. الزمالك خيره على اللاعب لكنه طماع والطمع عماه".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور كهربا الزمالك الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 8 ساعات

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على نجم سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كيليان مبابي يقهر رقم "ميسي" التاريخي في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحرج كهربا

أول رد فعل من "فايلر" على ضم "كهربا"

مرتضى: سأشتري فانلة الأهلي لـ"كهربا" من جيبي.. وشيكابالا يستحق الإعدام

مفاجأة.. جروس يثير القلق في الأهلي والسر "كهربا"

مدرب الزمالك السابق يهمس في أذن فايلر بشأن الصفقة الكبرى

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة مدوية بشأن كهربا والأهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:32 ص

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

06:32 ص

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

06:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status