ترامب يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements
Advertisements

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اشتراكات البيت الأبيض في صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، حسبما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن القرار جاء بعد أن أخبر ترامب مذيع قناة فوكس نيوز شون هانيتي، الاثنين، أنه لم يعد يرغب برؤية الصحيفتين بين أروقة البيت الأبيض كونهما "صحف مزيفة"، على حد وصفه.

 

ويذكر ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة دأب على مهاجمة الصحف والقنوات الإخبارية الأميركية مثل "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" وقناة "سي إن إن" و "إن بي سي" بسبب وصفه لتغطيتهم الإخبارية بأنها غير منصفة.

 

وخلال جلسة في المكتب البيضاوي مع كبار الصحفيين بصحيفة "التايمز"، قال ترامب: "يعتقد الجميع أن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست تعاملاني بشكل رهيب. لكن الحقيقة أنهما يعاملاني بشكل أسوأ من ذلك"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.

 

وأضاف: "أعتقد بصدق أن هذه الصحف تفقد مصداقيتها بهذه الأفعال. لا أعتقد أن لدي قصة جيدة في صحيفة نيويورك تايمز".

 

ويشكو ترامب مرارا وتكرارا مما يصفه بأنه تغطية غير عادلة لرئاسته، ويصل خلافه مع وسائل الإعلام إلى المستوى الشخصي، حيث يتعرض ترامب ومساعدوه أحيانا بالإهانة أو التوبيخ للصحفيين، الذين لا يحبذونهم في الأماكن العامة.

 

وفي نوفمبر 2018، اشتعل ترامب غضبا واصطدم مع مراسل "سي إن إن"، جيم أكوستا، خلال مؤتمر صحفي، سحب البيت الأبيض بطاقة اعتماد الصحفي لفترة وجيزة، قبل أن تأمر المحكمة بإعادتها له.

 

Advertisements

أخبار تهمك

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على نجم سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 7 ساعات

جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعة

كيليان مبابي يقهر رقم "ميسي" التاريخي في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:32 ص

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

06:32 ص

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

06:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status