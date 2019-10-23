"إسبر" مهاجمًا تركيا: ارتكبت جرائم حرب في سوريا ويجب محاسبتها

في تصعيد للخطاب الأمريكي ضد أنقرة، هاجم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بسبب مواصلة تركيا العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأكد إسبر، الهجوم التركي في شمال شرق سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتنظيم داعش، تسبب في نزوح واسع، وسط تقارير عن هجمات عشوائية ضد المدنيين.

وفقًا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، قال إسبر: "رأيت التقارير أيضاً، نحاول مراقبتها، إنها رهيبة، وإذا كانت دقيقة، وأفترض أنها دقيقة، فستكون جرائم حرب.. يجب مساءلة المسؤولين عنها، وفي العديد من الحالات، ستكون الحكومة التركية" هي المسؤولة.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح بحدوث هذه الأمور".

وفي بيان الأسبوع الماضي، قال إسبر إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن غزو تركيا لسوريا بما في ذلك "إمكانية ارتكاب جرائم حرب".



