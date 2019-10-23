السقطة التي تسببت في فوز ريال مدريد على جالطة سراي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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أكد فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي التركي أن لاعبيه لم ينفذوا تعليماته بالسيطرة على وسط الملعب ولهذا خسر مباراة ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا


وقال فاتح تريم في المؤتمر الصحفي: "كان بإمكاننا تقديم رد فعل أفضل من هذا، وكان باستطاعتنا تقديم ما هو أفضل".

وأضاف تريم قلت للاعبين: "سنحت لكم ثلاث فرص واضحة، ولكن الفريق تراجع كثيرا في النهاية.. ريال مدريد ليس بالخصم السهل.. صنعنا ثلاث أو أربع فرص واضحة للغاية، ولكننا لم نسجل".


وأبدى صاحب الـ66 عاما ضيقه الشديد من صافرات الاستهجان من جماهير الفريق ضد اللاعبين، بسبب نتائج الفريق السلبية هذا الموسم في دوري الأبطال أو في الدوري المحلي على حد سواء.


وتابع "هذه كرة قدم، ولسنا معتادين على هذه الأمور.. بإمكاننا العودة وتصحيح المسار، ليس هناك أي مشكلة، ولكني حزين، جماهيرنا الوفية لا تفعل هذه التصرفات، ولكن بعض الجماهير تفعل عليهم دعمنا في هذه اللحظات.. نحن نصارع أمام فرق غنية، واللاعبون لا يستحقون هذا".



وأتم "علينا الحديث عن الأمور التي تنقصنا كفريق، هناك لاعبين خارج الفريق للإعارة، كما أننا لا نمتلك أموالا طائلة لجلب لاعبين من الطراز الأول. أبرمنا بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة، ولكن الوقت أمام هؤلاء اللاعبين للتأقلم. نحتاج لمزيد من الوقت".


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