أرقام تاريخية في كلاسيكو ريفر بليت ضد بوكا جونيورز

رغم أن ريفر بليت تأهل لنهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي على حساب بوكا جونيورز بنتيجة (2-1) في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي فإن البوكا يتفوق على تاريخيًا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ريفر بليت سيلعب النهائي السابع له في بطولة ليبرتادوريس ليعادل رقم إنديبندينتي الأرجنتيني وأوليمبا الباراجوياني.

وأوضحت أن فريقين فقط يتفوقان على ريفر بليت هما بوكا جونيورز الذي تأهل للنهائي 11 مرة وبينارول الأوروجوياني الذي خاض 10 مباريات نهائية.

وأشارت إلى أن ريفر بليت خاض 62 مباراة في مرحلة خروج المغلوب تحت قيادة مارسيلو جاياردو فاز في 51 مباراة، وخسر 11 فقط، فيما يعتبر بوكا جونيورز هو أكثر خصم واجهه المدرب، كما نجح في الفوز عليه 5 مرات.