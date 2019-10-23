شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

عرض برنامج "آرب وود"، مقطع فيديو لأولى لقطات خناقة الفنان أحمد عز مع شقيقة زينة، في الساحل الشمالي.

وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، ووقعت داخل بهو أحد الفنادق بمدينة العلمين الجديدة.

تضارب الروايات حول الواقعة

كانت قد أشيعت عدد من الروايات المتضاربة حول حقيقة المشاجرة التي وقعت في الساحل الشمالى بين عز وشقيقة زينة وتطور الأمر لتحرير محضر شرطة.





وأكد عمر عبد الرحمن محامي أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي.





عز يرفض التصالح

وأضاف عمر عبد الرحمن محامي أحمد عز، أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.





سبب الواقعة

وأشار محامي عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، مضيفًا أن الكاميرات الموجودة في المكان التقطت واقعة التعدي.