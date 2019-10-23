شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements

عرض برنامج "آرب وود"، مقطع فيديو لأولى لقطات خناقة الفنان أحمد عز مع شقيقة زينة، في الساحل الشمالي.

وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، ووقعت داخل بهو أحد الفنادق بمدينة العلمين الجديدة.

تضارب الروايات حول الواقعة
كانت قد أشيعت عدد من الروايات المتضاربة حول حقيقة المشاجرة التي وقعت في الساحل الشمالى بين عز وشقيقة زينة وتطور الأمر لتحرير محضر شرطة.

وأكد عمر عبد الرحمن محامي أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي.

عز يرفض التصالح
وأضاف عمر عبد الرحمن محامي أحمد عز، أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.

سبب الواقعة
وأشار محامي عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، مضيفًا أن الكاميرات الموجودة في المكان التقطت واقعة التعدي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على نجم سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 11 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 16 ساعة

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد خناقة لاعبي اليونان مع محمد النني "فيديو"

شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والإسماعيلي في الكأس "فيديو"

أولى لقطات خناقة زينة وأسرة أمريكية بدبي (فيديو)

"جزمة وصفعة وضرب مبرح".. تفاصيل خناقة أحمد عز وزينة في الساحل

زينة: "أن يكرهك الناس لصراحتك خير لك من أن يحبوك لنفاقك"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:32 ص

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

06:48 ص

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status