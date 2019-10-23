استشاري مرور دولي: الطرق الجديدة بمصر مؤمنة بالكامل ضد الأمطار (فيديو)
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور الدولي، إن كل الطرق الجديدة التي أنشأتها مصر مؤخرا تم عمل دراسات عن السيول والأمطار عليها بالكامل، لكي لا يتم قطع الطرق، حيث تم إجراء دراسات جيولوجية على الطرق، الأمر الذي يضمن أن الطريق يظل في حالة جيدة وسليمة طوال فترة الأمطار، ولا تتجمع فيه الأمطار.
وأضاف "نبيل"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هذا تم بتكليف من رئاسة الجمهورية في مصر، ورئاسة مجلس الوزراء.
وتابع الخبير المروري، أن السيول كانت تؤدي إلى حوادث على الطرق، ولكن في الأعوام الأخيرة انخفضت نسبة الحوادث فيها بنسبة 24%، وانخفض عدد المتوفين حوالي 19% وانخفضت أعداد المصابين حوالي 18%، وهذا يعني أن معايير السلامة والأمان أصبحت أفضل، وانخفاض عدد الضحايا يعني أن الخدمات المقدمة أصبحت أفضل، مضوحا أن مصر في عام 2019 أصبحت تحتل المرتبة الـ28 في مؤشر خدمة الطرق في العالم.
Advertisements