استشاري مرور دولي: الطرق الجديدة بمصر مؤمنة بالكامل ضد الأمطار (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
بوابة الفجر
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور الدولي، إن كل الطرق الجديدة التي أنشأتها مصر مؤخرا تم عمل دراسات عن السيول والأمطار عليها بالكامل، لكي لا يتم قطع الطرق، حيث تم إجراء دراسات جيولوجية على الطرق، الأمر الذي يضمن أن الطريق يظل في حالة جيدة وسليمة طوال فترة الأمطار، ولا تتجمع فيه الأمطار.

وأضاف "نبيل"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هذا تم بتكليف من رئاسة الجمهورية في مصر، ورئاسة مجلس الوزراء.

وتابع الخبير المروري، أن السيول كانت تؤدي إلى حوادث على الطرق، ولكن في الأعوام الأخيرة انخفضت نسبة الحوادث فيها بنسبة 24%، وانخفض عدد المتوفين حوالي 19% وانخفضت أعداد المصابين حوالي 18%، وهذا يعني أن معايير السلامة والأمان أصبحت أفضل، وانخفاض عدد الضحايا يعني أن الخدمات المقدمة أصبحت أفضل، مضوحا أن مصر في عام 2019 أصبحت تحتل المرتبة الـ28 في مؤشر خدمة الطرق في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر توك شو الطرق أخبار

أخبار تهمك

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 5 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 11 ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على نجم سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تعليق جديد من "مجلس الوزراء" بشأن السيول والأمطار (فيديو)

أستاذ تخطيط عمراني: أغلب الطرق في مصر "مش معمولة صح" بخصوص السيول والأمطار

محافظة السويس تواصل الجهود لمواجهة السيول

"الري" تكشف تفاصيل استعدادها لموسم السيول

"لو زهقت من الكافيهات".. تعرف على المحميات الطبيعية في القاهرة ومواعيد عملها

عماد نبيل: الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير البنية التحتية للطرق خلال عام 2020 (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:32 ص

شاهد.. أولى لقطات خناقة أحمد عز مع شقيقة زينة (فيديو)

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

08:45 م

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

06:48 ص

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status