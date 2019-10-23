استشاري مرور دولي: الطرق الجديدة بمصر مؤمنة بالكامل ضد الأمطار (فيديو)

قال عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور الدولي، إن كل الطرق الجديدة التي أنشأتها مصر مؤخرا تم عمل دراسات عن السيول والأمطار عليها بالكامل، لكي لا يتم قطع الطرق، حيث تم إجراء دراسات جيولوجية على الطرق، الأمر الذي يضمن أن الطريق يظل في حالة جيدة وسليمة طوال فترة الأمطار، ولا تتجمع فيه الأمطار.





وأضاف "نبيل"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هذا تم بتكليف من رئاسة الجمهورية في مصر، ورئاسة مجلس الوزراء.



