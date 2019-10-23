"الترياق الأزرق" يفوز بجائزة المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت مستشارة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتانية خديجة بن هنون في كلمة الختام إن المهرجان الوطني للمسرح الموريتانيحقق حلم المسرحيين الموريتانيين في الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف.

وأضافت أن استمرارية المهرجان للعام الثاني على التوالي تأتي في إطار التوجه لرفع مستوى المسرح الموريتاني ليواكب تطور المسرح العربي والعالمي من أجل أن يلعب دوره في تغيير عقليات المجتمع.فاز العرض المسرحي ”الترياق الأزرق“ لفرقة إيحاء للفنون الركحية (المسرحية) بجائزة المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني الذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء الاثنين في العاصمة نواكشوط.

عشرة عروض مسرحية
شاركت في المهرجان الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية عشرة عروض من مختلف الولايات الموريتانية.

لجنة التحكيم
وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثل والكاتب التونسي البغدادي عون وعضوية الكاتبة الموريتانية فاطمة بنت عبد الوهاب والمخرج الجزائري جمال قرمي والكاتب المسرحي الموريتاني محمد فال عبد الرحمن.

الجوائز
وفاز بجائزة أفضل ممثل علي ديدة عن عرض (كاستينج) لفرقة الشروق، وجائزة أفضل ممثلة خديجة منه عن عرض (آهات تيرس) لفرقة ازويرات ولاية تيرس زمور، فيما ذهبت جائزة الإخراج إلى سيد محمد اوداعة عن عرض (هواجس) لفرقة انواذيبو.

وفاز بجائزة السينوغرافيا عرض (سرك الأحلام) لفرقة الموكب الثقافي، وجائزة التأليف الموسيقى والمؤثرات عرض (حماة الوطن) لفرقة أطار بولاية أدرار.

حفل الختام
وأقيم حفل الختام على مسرح دار الشباب القديمة في نواكشوط بحضور عدد من المسؤولين الموريتانيين والمسرحيين العرب.

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