اليوم.. الزمالك ينهي إستعداداته لمواجهة جينيراسيون بملعب السلام

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
السيد علي
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يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأبيض، تدريبة الختامي اليوم الأربعاء، علي ستاد السلام ، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال.

فيما واصل أمس الثلاثاء، فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بميت عقبة.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، بعقد محاضرة في غرفة خلع الملابس شملت بعض التكليفات الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات، بالإضافة إلى بعض المهام والخطط الفنية التي يلعب عليها الفريق.

وانتظم الثنائي احمد سيد زيزو وفرجاني ساسي في التدريبات الجماعية للفريق، بعد حصولهم على راحة امس الاثنين من قبل الجهاز الفني للابيض.

وحصل إمام عاشور لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بإذن من الصربي ميتشو، حيث حرص الجهاز الفني على راحة اللاعب في ظل عدم تواجده بالقائمة الإفريقية.

وحرص باجيك دراجون مدرب حراس المرمى على تخصيص فقرة فنية وبدنية للثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، على هامش تدريبات الزمالك اليوم.

وتألق عواد وصبحي في التدريبات لينالوا إشادة خاصة من مدرب الحراس وأفراد الجهاز الفني للفريق.

وخضع الثنائي محمد ابو جبل ومحمود عبد الرازق شيكابالا لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وشهد المران بعض التدريبات الفنية والبدنية القوية تحت إشراف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، حيث قام اللاعبين بعمل سباق سرعات، اعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.

يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد، حيث يحتاج الفارس الابيض للفوز بهدف نظيف او بفارق هدفين من اجل الصعود الى دور المجموعات.

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