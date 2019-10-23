مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 23 / 10 / 2019 بث مباشر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:51 ص
ليفربول
ليفربول
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات تشيلسي، وليفربول، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة جوانجزو ضد أوراوا في بطولة دوري أبطال آسيا، والإسماعيلي ضد الجزيرة في البطولة العربية، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثالثة"

أياكس الهولندي x تشيلسي الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

لايبزيج الألماني x زينيت الروسي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

بنفيكا البرتغالي x ليون الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

سلافيا براج التشيكي x برشلونة الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

إنتر ميلان الإيطالي x بروسيا دورتموند الألماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

ليل الفرنسي x فالنسيا الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

جينك البلجيكي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ريد بول سالزبورج النمساوي x نابولي الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "إياب الدور نصف النهائي"

جوانجزو إيفرجراند الصيني x أوراوا ريد دياموندز، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الرابعة"
مولودية وجدة x الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" ذهاب دور الـ16
الوصل الإماراتي x الاتحاد السعودي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الإسماعيلي x الجزيرة الإماراتي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
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