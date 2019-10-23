مرتضي منصور تعليقاً على الأمطار: الناس بتعوم في الشوارع

تحدث مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على غرق بعض الشوارع في القاهرة بسبب حالة الطقس السيئة أمس.

وقال رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث : "لما الأرصاد تقول إن الأمطار كثيفة تصل إلى مرحلة السيول على القاهرة والجيزة ومتستعدش والناس واقفة بعربياتها ب4 و5 ساعات يبقى فيه مشكلة".

وواصل منصور تصريحاته : فيه مشاهد شفتها الناس بتعوم بجد علشان توصل للبلاعة، وتسائل رئيس الزمالك عن دور المسؤولين، قائلاً :أين كان الاستعداد وليس مفاجأة والأرصاد تنبؤاتها 99% صح بلاش مدارس الواحد حزين من المشهد ده العملية مش ناقصة ولما يكون حد معاه عيال راجعين من المدرسة في العربيات المياه وصلت لحد الشباك".

وواصل: "المسئولين لازم يعرفوا أن إحنا شعب محترم واتحمل كتير، أنا خايف أثيوبيا تيجي تبني سد هنا".

مرتضي منصور يعلق علي قرارات إتحاد الكرة





وفي سياق متصل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي بيان إتحاد الكرة المصري الصادر اليوم، والذي أعلن خلاله تأجيل مواجهات الدوري المصري، إلي ما بعد نهاية أمم إفريقيا للناشئين.





وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث اليوم: "واجهنا أزمتي الأهلي وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، وكنت أضحك بسببهما لأنهما بلا داعي".





وواصل منصور : "نحن لسنا طرف ولن نكون طرف، الزمالك لم يتعرض لأي ضرر، وردي سيكون في كلمتين، عندما يقول الأمن كلمته يجب ان نحترمها، الاهلي لم يرد على بيان اتحاد الكرة وأغلق الصفحة ونحن أغلقناها أمس".





رئيس الزمالك كهرباء تعدي علي جروس بالضرب





وعاد رئيس الزمالك للحديث عن محمود عبدالمنعم كهربا وإنتقاله للنادي الأهلي: "قبل القمة قالوا له ستحصل على ما تريد، وهو لا يعلم أن معظم لاعبي الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الأن، هذا اللاعب اعتدى على كريستيان جروس بالضرب قبل ذلك واخفينا الأمر".



