عمل مجانا في "سوق العصر".. محطات بحياة كمال أبو رية في عيد ميلاده الـ57
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:14 ص
ريهام كمال
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يحتفل الفنان الكبير كمال أبو رية، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 57 الموافق 23 من أكتوبر.
ومن خلال هذا التقرير نرصد أهم المحطات الفنية للفنان كمال أبو رية
إستطاع كمال أبو رية أن يزرع حب كبير في قلوب الجماهير، ويكون من أهم نجوم الدراما في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة من خلال عدة أعمال قدمها مثل "سوق العصر، قاسم أمين، أم كلثوم، الفرار من الحب، أوراق مصرية، جمهورية زفتى، السيرة الهلالية، الإمام البخاري.
وصرح "أبو رية" من خلال برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي بأنه أخر شيء يٌفكر فيه هو المال، وعمل مجانًا في بعض المشاهد بعد إنتهاء تعاقده وعلى أضافة مشاهد آخرى بناءً على طلبه أن المشهد الجيد سيقوم بتأديته مجانًا، والمشاهد التي لا تعجبه سيتقاضى عليها 10 الأف جنيه، وبالآخير عمل مجانًا.
نشأته وزواجه وابناءه
ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الإسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985، وتزوج من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي فور تخرجه وذلك بعد وقوعه في غرامها أثناء دراسته،وانفصلا بعد زواج استمر لمدة أكثر من عشرون عامًا ولديهم من الأبناء ثلاث أحمد، كمال، حبيبة.
لقٌب الفنان كمال أبو رية بنجم الدراما نظرًا لكونه من أهم نجومها وقدم العديد من الإعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا واستحسان في قلوب الجماهير.
ولا يزال مشوار الفنان كمال أبو رية الفني حافل بالنجاحات وعطاءه الكبير للفن المصري، وأدواره المختلفة التي يحبها الجمهور المصري والعربي.
ومن خلال هذا التقرير نرصد أهم المحطات الفنية للفنان كمال أبو رية
إستطاع كمال أبو رية أن يزرع حب كبير في قلوب الجماهير، ويكون من أهم نجوم الدراما في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة من خلال عدة أعمال قدمها مثل "سوق العصر، قاسم أمين، أم كلثوم، الفرار من الحب، أوراق مصرية، جمهورية زفتى، السيرة الهلالية، الإمام البخاري.
وصرح "أبو رية" من خلال برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي بأنه أخر شيء يٌفكر فيه هو المال، وعمل مجانًا في بعض المشاهد بعد إنتهاء تعاقده وعلى أضافة مشاهد آخرى بناءً على طلبه أن المشهد الجيد سيقوم بتأديته مجانًا، والمشاهد التي لا تعجبه سيتقاضى عليها 10 الأف جنيه، وبالآخير عمل مجانًا.
نشأته وزواجه وابناءه
ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الإسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985، وتزوج من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي فور تخرجه وذلك بعد وقوعه في غرامها أثناء دراسته،وانفصلا بعد زواج استمر لمدة أكثر من عشرون عامًا ولديهم من الأبناء ثلاث أحمد، كمال، حبيبة.
لقٌب الفنان كمال أبو رية بنجم الدراما نظرًا لكونه من أهم نجومها وقدم العديد من الإعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا واستحسان في قلوب الجماهير.
ولا يزال مشوار الفنان كمال أبو رية الفني حافل بالنجاحات وعطاءه الكبير للفن المصري، وأدواره المختلفة التي يحبها الجمهور المصري والعربي.
يحتفل الفنان كمال أبو رية، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 57 الموافق 23 من أكتوبر.
ويرصد "الفجر الفني" أهم المحطات الفنية للفنان كمال أبو رية..
أعمال هامة في مسيرته الفنية
استطاع كمال أبو رية، أن يزرع حبًا كبيرًا في قلوب الجماهير، ويكون من أهم نجوم الدراما في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة من خلال عدة أعمال قدمها مثل "سوق العصر، قاسم أمين، أم كلثوم، الفرار من الحب، أوراق مصرية، جمهورية زفتى، السيرة الهلالية، الإمام البخاري.
عمله في مشاهد دون أجر
وصرح "أبو رية" من خلال برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي بأنه أخر شيء يٌفكر فيه هو المال، وعمل مجانًا في بعض المشاهد بعد انتهاء تعاقده كما أضاف مشاهد أخرى بناءً على طلبه.
وأكد أن المشهد الجيد سيقوم بتأديته مجانًا، والمشاهد التي لا تعجبه سيتقاضى عليها 10 الأف جنيه، وبالأخير عمل مجانًا، كما أنه لم يتقاضى أجرًا في مسلسل "سوق العصر"
نشأته وزواجه وابناءه
ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الاسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985.
نشأته وزواجه وابناءه
ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الاسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985.
تزوج من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي فور تخرجه وذلك بعد وقوعه في غرامها أثناء دراسته،وانفصلا بعد زواج استمر لمدة أكثر من عشرون عامًا ولديهم من الأبناء ثلاث أحمد، كمال، حبيبة.
نجم الدراما
لقٌب الفنان كمال أبو رية بنجم الدراما نظرًا لكونه من أهم نجومها وقدم العديد من الإعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا واستحسان في قلوب الجماهير.
ولا يزال مشوار الفنان كمال أبو رية الفني حافلًا بالنجاحات وعطاءه الكبير للفن المصري، وأدواره المختلفة التي يحبها الجمهور المصري والعربي.
لقٌب الفنان كمال أبو رية بنجم الدراما نظرًا لكونه من أهم نجومها وقدم العديد من الإعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا واستحسان في قلوب الجماهير.
ولا يزال مشوار الفنان كمال أبو رية الفني حافلًا بالنجاحات وعطاءه الكبير للفن المصري، وأدواره المختلفة التي يحبها الجمهور المصري والعربي.
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