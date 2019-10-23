عمل مجانا في "سوق العصر".. محطات بحياة كمال أبو رية في عيد ميلاده الـ57

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:14 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
Advertisements
يحتفل الفنان الكبير كمال أبو رية، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 57 الموافق 23 من أكتوبر.

ومن خلال هذا التقرير نرصد أهم المحطات الفنية للفنان كمال أبو رية

إستطاع كمال أبو رية أن يزرع حب كبير في قلوب الجماهير، ويكون من أهم نجوم الدراما في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة من خلال عدة أعمال قدمها مثل "سوق العصر، قاسم أمين، أم كلثوم، الفرار من الحب، أوراق مصرية، جمهورية زفتى، السيرة الهلالية، الإمام البخاري.

وصرح "أبو رية" من خلال برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي بأنه أخر شيء يٌفكر فيه هو المال، وعمل مجانًا في بعض المشاهد بعد إنتهاء تعاقده وعلى أضافة مشاهد آخرى بناءً على طلبه أن المشهد الجيد سيقوم بتأديته مجانًا، والمشاهد التي لا تعجبه سيتقاضى عليها 10 الأف جنيه، وبالآخير عمل مجانًا.

نشأته وزواجه وابناءه
ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الإسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985، وتزوج من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي فور تخرجه وذلك بعد وقوعه في غرامها أثناء دراسته،وانفصلا بعد زواج استمر لمدة أكثر من عشرون عامًا ولديهم من الأبناء ثلاث أحمد، كمال، حبيبة.

لقٌب الفنان كمال أبو رية بنجم الدراما نظرًا لكونه من أهم نجومها وقدم العديد من الإعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا واستحسان في قلوب الجماهير.


ولا يزال مشوار الفنان كمال أبو رية الفني حافل بالنجاحات وعطاءه الكبير للفن المصري، وأدواره المختلفة التي يحبها الجمهور المصري والعربي.

يحتفل الفنان كمال أبو رية، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 57 الموافق 23 من أكتوبر.

ويرصد "الفجر الفني" أهم المحطات الفنية للفنان كمال أبو رية..

أعمال هامة في مسيرته الفنية
استطاع كمال أبو رية، أن يزرع حبًا كبيرًا في قلوب الجماهير، ويكون من أهم نجوم الدراما في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة من خلال عدة أعمال قدمها مثل "سوق العصر، قاسم أمين، أم كلثوم، الفرار من الحب، أوراق مصرية، جمهورية زفتى، السيرة الهلالية، الإمام البخاري.

عمله في مشاهد دون أجر
وصرح "أبو رية" من خلال برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي بأنه أخر شيء يٌفكر فيه هو المال، وعمل مجانًا في بعض المشاهد بعد انتهاء تعاقده كما أضاف مشاهد أخرى بناءً على طلبه.

وأكد أن المشهد الجيد سيقوم بتأديته مجانًا، والمشاهد التي لا تعجبه سيتقاضى عليها 10 الأف جنيه، وبالأخير عمل مجانًا، كما أنه لم يتقاضى أجرًا في مسلسل "سوق العصر"

نشأته وزواجه وابناءه
ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الاسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985.

تزوج من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي فور تخرجه وذلك بعد وقوعه في غرامها أثناء دراسته،وانفصلا بعد زواج استمر لمدة أكثر من عشرون عامًا ولديهم من الأبناء ثلاث أحمد، كمال، حبيبة.

نجم الدراما
لقٌب الفنان كمال أبو رية بنجم الدراما نظرًا لكونه من أهم نجومها وقدم العديد من الإعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا واستحسان في قلوب الجماهير.

ولا يزال مشوار الفنان كمال أبو رية الفني حافلًا بالنجاحات وعطاءه الكبير للفن المصري، وأدواره المختلفة التي يحبها الجمهور المصري والعربي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 10 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 15 ساعة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ70.. محطات في حياة فردوس عبد الحميد

غدا.. عزاء المخرج هاني إسماعيل في الحامدية الشاذلية

"ليلى" حسناء "نسر الصعيد" في صور

تزايد الإقبال الجماهيري على"هل هلالك" فى يومه العاشر (صور)

الاحتفال بعيد ميلاد مجدي صبحي وأحمد عزمي وسط نجوم "سيرة الحب" (صور)

٩ معلومات عن سامي العدل في ذكرى ميلاده

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

01:53 ص

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status