عمل مجانا في "سوق العصر".. محطات بحياة كمال أبو رية في عيد ميلاده الـ57

وأكد أن المشهد الجيد سيقوم بتأديته مجانًا، والمشاهد التي لا تعجبه سيتقاضى عليها 10 الأف جنيه، وبالأخير عمل مجانًا، كما أنه لم يتقاضى أجرًا في مسلسل "سوق العصر"



نشأته وزواجه وابناءه

ولد عبد الرحيم كمال أبو رية وهو الاسم في شهادة الميلاد في 23 من أكتوبر عام 1962 في محافظة دمياط، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1985.





تزوج من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي فور تخرجه وذلك بعد وقوعه في غرامها أثناء دراسته،وانفصلا بعد زواج استمر لمدة أكثر من عشرون عامًا ولديهم من الأبناء ثلاث أحمد، كمال، حبيبة.



