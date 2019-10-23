ريفيربليت يتأهل للنهائي على حساب بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:47 ص
ريفيربليت وبوكا جونيور
ريفيربليت وبوكا جونيور
احمد عصام
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نجح فريق ريفيربليت في التأهل إلى دور النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز، وذلك بالرغم من خسارته في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف على ملعب لا بومبونيرا.

وكان الريفير قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتفوق الفريق بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 في الذهاب والاياب.

ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.
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