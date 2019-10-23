شاهد بالفيديو.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في شباك ريفيربليت ويشعل الكلاسيكو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
بوكا جونيورز وريفربلايت
بوكا جونيورز وريفربلايت
احمد عصام
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نجح فريق بوكا جونيورز في تسجيل الهدف الأول في شباك فريق ريفيربليت في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وسجل جون هيرتادو هدف فريق بوكا جونيورز الاول في الدقيقة 79 من المباراة، وذلك بعد مشاركته في الدقيقة 61 بديلا لإيبلا مهاجم الفريق.

ويحتاج فريق بوكا جونيورز لتسجيل هدف ثاني من أجل التعادل مع فريق ريفيربليت في مجموع المباراتين بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
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