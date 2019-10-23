مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
مرتضي وجروس
مرتضي وجروس
السيد علي
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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خبر سعيد علي حد قوله، ومفاجأة مدوية لجمهور الزمالك.

 وقال مرتضي منصور عبر فضائية الحدث اليوم،  أن تردد القناة الجديدة الخاصة بنادي الزمالك، سيتواجد صباح الأربعاء على الشاشات.

وشكر رئيس الزمالك كل القنوات التى استضافت برنامج الزمالك اليوم خلال الفترة الماضية.

وأعلن رئيس الزمالك ، أن تردد القناة باللوجو سيظهر صباح الأربعاء علي الهواء مباشرة.

ومن المقرر ان تظهر قناة نادي الزمالك، بشكل مباشر خلال الأيام القليلة القادمة، وشدد رئيس الزمالك أن الاجتماعات مستمرة لتسكين البرامج وأن القناة ستظهر للنور على أول الشهر المقبل.

مرتضي منصور يعلق علي قرارات إتحاد الكرة 

وفي سياق متصل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي بيان إتحاد الكرة المصري الصادر اليوم، والذي أعلن خلاله تأجيل مواجهات الدوري المصري، إلي ما بعد نهاية أمم إفريقيا للناشئين.

وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث اليوم: "واجهنا أزمتي الأهلي وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، وكنت أضحك بسببهما لأنهما بلا داعي".

وواصل منصور : "نحن لسنا طرف ولن نكون طرف، الزمالك لم يتعرض لأي ضرر، وردي سيكون في كلمتين، عندما يقول الأمن كلمته يجب ان نحترمها، الاهلي لم يرد على بيان اتحاد الكرة وأغلق الصفحة ونحن أغلقناها أمس".

رئيس الزمالك كهرباء تعدي علي جروس بالضرب 

وعاد رئيس الزمالك للحديث عن محمود عبدالمنعم كهربا وإنتقاله للنادي الأهلي: "قبل القمة قالوا له ستحصل على ما تريد، وهو لا يعلم أن معظم لاعبي الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الأن، هذا اللاعب اعتدى على كريستيان جروس بالضرب قبل ذلك واخفينا الأمر".

وأتم منصور حديثه : "أعلنت قبل ذلك عن نيتي في تعديل عقد كهربا، ولكن حجمك أن تحصل على 50 ألف دولار في البرتغال، انت قضيت على نفسك بغرورك".

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