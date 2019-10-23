نيمار يوجه رسالة مثيرة للجدل لجماهير باريس سان جيرمان

طلب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من جماهير فريقه، أن تلتمس له العذر خلال الفترة القادمة، بعد ما حدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وإعلانه عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والإنتقال لبرشلونة الإسبانى.





وتحدث نيمار دا سيلفا، قائلاً :" أتفهم ما يشعر به مشجعي باريس سان جيرمان، لكنني أطلب منهم تفهم موقفي أيضاً، عندما لا تكون سعيداً، فأنت مطالب بمحاولة التغيير والرحيل".





وأضاف : هذا ما أردت أن أفعله، في النهاية أنا لاعب محترف، وسأقاتل الفترة القادمة من أجل باريس سان جيرمان بعد البقاء في صفوفه خلال الموسم الجاري ".





وكان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حديث الساعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بسبب إرتباط اسمه ومحاولات برشلونة لضمه لصفوف الفريق، وقدم نادى برشلونة الإسبانى العديد من العروض لضم نيمار من بينهم تقديم عرض يشمل 100 مليون يورو وأيضاً وجود لاعبين داخل الصفقة وهم عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ولكن تم رفضه من إدارة باريس ثم التقدم بعرض أخر بطلب إستعارة نيمار مع خيار إلزامية الشراء الموسم القادم بمبلغ 170 مليون يورو ولكن أيضاً تم رفضه من إدارة باريس وفضلت بقاء اللاعب ضمن صفوفها الموسم الجاري.