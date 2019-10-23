ملك قورة وشقيقتها مريم تشعلان السوشيال ميديا (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:14 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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احتفلت الفنانة الشابة ملك قورة، في الأيام القليلة الماضية بزفاف شقيقتها مريم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي خطفت الأنظار بجمال إطلالتها.

ونشرت ملك قورةـ صور تجمعها بشقيقتها مريم، وهي عروس وأخرى في مرحلة الطفولة، نالتا إعجاب الجمهور المتابع لها.

رواد السوشيال ميديا
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور عبر صفحاتهم مٌعبرين عن إعجابهم الشديد بهن وبجمالهن الفاتن، ورقتهم.

الحضور من الوسط الفني
حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم عمرو دياب، دينا الشربيني، د. أشرف زكي، روجينا، كارول سماحة، ليلى علوي، لقاء سويدان، محمد محسن وهبة مجدي، وغيرهم.

الحضور من أهل السياسة والإعلام
كما حضرت عدد من كبار أهل السياسة والإعلام ومنهم الإعلامي خيري رمضان، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وغيرهم.

حكاية "مين طفا النور"
جدير بالذكر أن الفنانة ملك قورة شاركت مؤخرًا في حكاية من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 وهي "مين طفا النور" ومعها كريم قاسم، سهر الصايغ ومجموعة من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

وجسدت ملك قورة في حكاية مين طفا النور، شخصية "نور" وهي ابنة رجل أعمال ومن أسرة غنية، كما جسد كريم قاسم شخصية "ربيع" الذي يعمل كومبارس ويحاول تحقيق حلمه أن يصبح فنان مشهور.

مشاكة مريم في تجربة سينمائية واحدة
ويشار إلى أن مريم شقيقة الفنانة ملك قورة قد شاركت من قبل في فيلم عمل فني واحد وهو فيلم "غاوي حب" بطولة النجم محمد فؤاد.


ملك قورة وشقيقتها مريم تشعلان السوشيال ميديا (صور)
ملك قورة وشقيقتها مريم تشعلان السوشيال ميديا (صور)
ملك قورة وشقيقتها مريم تشعلان السوشيال ميديا (صور)
ملك قورة وشقيقتها مريم تشعلان السوشيال ميديا (صور)
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