ملك قورة وشقيقتها مريم تشعلان السوشيال ميديا (صور)

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حكاية "مين طفا النور"



مشاكة مريم في تجربة سينمائية واحدة











احتفلت الفنانة الشابة ملك قورة، في الأيام القليلة الماضية بزفاف شقيقتها مريم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي خطفت الأنظار بجمال إطلالتها.ونشرت ملك قورةـ صور تجمعها بشقيقتها مريم، وهي عروس وأخرى في مرحلة الطفولة، نالتا إعجاب الجمهور المتابع لها.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور عبر صفحاتهم مٌعبرين عن إعجابهم الشديد بهن وبجمالهن الفاتن، ورقتهم.حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم عمرو دياب، دينا الشربيني، د. أشرف زكي، روجينا، كارول سماحة، ليلى علوي، لقاء سويدان، محمد محسن وهبة مجدي، وغيرهم.كما حضرت عدد من كبار أهل السياسة والإعلام ومنهم الإعلامي خيري رمضان، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وغيرهم.جدير بالذكر أن الفنانة ملك قورة شاركت مؤخرًا في حكاية من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 وهي "مين طفا النور" ومعها كريم قاسم، سهر الصايغ ومجموعة من النجوم، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.وجسدت ملك قورة في حكاية مين طفا النور، شخصية "نور" وهي ابنة رجل أعمال ومن أسرة غنية، كما جسد كريم قاسم شخصية "ربيع" الذي يعمل كومبارس ويحاول تحقيق حلمه أن يصبح فنان مشهور.ويشار إلى أن مريم شقيقة الفنانة ملك قورة قد شاركت من قبل في فيلم عمل فني واحد وهو فيلم "غاوي حب" بطولة النجم محمد فؤاد.